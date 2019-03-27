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Фантастика! Житель белорусской деревни кудахчет, как курица. Видеофакт

28.03.2019 13:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В деревне Спорово готовят рыбу по интересным рецептам, их узнала съёмочная группа СТВ. В Берёзовском крае вас не только накормят, но и развеселят. В июле споровцы проводят фестиваль юмора.

Фантастика! Житель белорусской деревни кудахчет, как курица. Видеофакт

Житель деревни покудахтал, как курица.

Николай Пашкевич, местный житель:
Которая яичко снесла, она так звонко...

Смотрите в видеоматериале.
 
 
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Новости Беларуси. В деревне Спорово готовят рыбу по интересным рецептам, их узнала съёмочная группа СТВ. В Берёзовском крае вас не только накормят, но и развеселят....
 
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