Фантастика! Житель белорусской деревни кудахчет, как курица. Видеофакт

Новости Беларуси. В деревне Спорово готовят рыбу по интересным рецептам, их узнала съёмочная группа СТВ. В Берёзовском крае вас не только накормят, но и развеселят. В июле споровцы проводят фестиваль юмора.





Житель деревни покудахтал, как курица.

Николай Пашкевич, местный житель:

Которая яичко снесла, она так звонко...

Смотрите в видеоматериале.