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Фантастика! Житель белорусской деревни кудахчет, как курица. Видеофакт
Новости Беларуси. В деревне Спорово готовят рыбу по интересным рецептам, их узнала съёмочная группа СТВ. В Берёзовском крае вас не только накормят, но и развеселят. В июле споровцы проводят фестиваль юмора.
Николай Пашкевич, местный житель:
Смотрите в видеоматериале.
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Новости Беларуси. В деревне Спорово готовят рыбу по интересным рецептам, их узнала съёмочная группа СТВ. В Берёзовском крае вас не только накормят, но и развеселят....
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