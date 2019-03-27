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Самая красивая девушка Беларуси показала любимые локации в Минске
Новости Беларуси. Ещё один имиджевый ролик о Минске, в этот раз с участием первой красавицы Беларуси, появился в программе «Метрополитенс», подготовленной журналистами телеканала Euronews.
Катулин устроил экскурсию по Национальному Олимпийскому стадиону Динамо и коротко рассказал о самих Европейских играх в Беларуси.
Дарья Домрачева покаталась на велосипеде по специально оборудованным дорожкам, прошлась по Немиге и показала панорамный вид на Минск.
Мария Василевич представила Большой театр и познакомила с заведением, где подают традиционные белорусские блюда и не только. Девушка уверила, что в Беларуси можно найти китайскую кухню, традиционную европейскую и многое другое.
Недавно Мисс Беларусь поучаствовала в «Красивом забеге».
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Новости Беларуси. Ещё один имиджевый ролик о Минске, в этот раз с участием первой красавицы Беларуси, появился в программе «Метрополитенс», подготовленной...
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