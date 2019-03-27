В Пинске задержали мужчин, у которых изъяли два свертка с находящимися там предположительно наркотическими или психотропными веществами

Вчера в группе в ВКОНТАКТЕ Zello «ПИНСК ГАИ ZASADA» была размещена информация о том, что днем по проспекту Жолтовского сотрудниками наркоконтроля были задержаны мужчины.



Администраторы паблика также сообщили, что задержанные заперлись во автомобиле, вследствие чего сотрудниками милиции была применена физическая сила, выбиты стекла в машине. Других подробностей по данному поводу очевидцами не сообщалось.



Прокомментировать ситуацию мы попросили официального представителя Пинского ГОВД Александра КОСТЮКЕВИЧА:



— Седьмого марта примерно в 15:43 сотрудниками отдела наркоконтроля Пинского ГОВД совместно с сотрудниками 2 управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь и ОМОНа УВД Брестского облисполкома в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, на пересечении улицы Солнечной (проспект Жолтовского) был остановлен автомобиль «Hyundai Solaris» под управлением гражданина РФ, 1974 г.р., проживающего в Пинском районе. В автомобиле также находились двое граждан, 1980 и 1978 годов рождения. Мужчины отказались открывать двери автомобиля, вследствие чего сотрудниками милиции были разбиты стекла машины, к мужчинам была применена физическая сила, надеты наручники. В ходе обыска у данных граждан были обнаружены и изъяты 2 свертка полиэтилена с находящимися там предположительно наркотическими или психотропными веществами. На данный момент ведется проверка, назначена экспертиза. Задержанные доставлены в Пинский ГОВД.



Наталья ЛЕШКЕВИЧ



Фото из группы

в ВКОНТАКТЕ Zello «ПИНСК ГАИ ZASADA»

