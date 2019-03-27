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В Пинске прошел городской этап конкурса "Молодой учитель Брестчины"

28.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Наряду с другими, такими, например, как профессионализм, целеустремленность, и без этих трех качеств педагогу никак не обойтись, если он задумывается о том, чему должен научить школьников сегодня, чтобы они стали успешными завтра. В этом убеждена учитель английского языка ГУО «Средняя школа № 3 г.Пинска» Евгения Николаевна ЛОКУН, победившая в городском этапе областного конкурса «Молодой учитель Брестчины».

  Кстати, проводится этот конкурс с 2010 года уже в четвертый раз. Его участниками становятся учителя, чей педагогический стаж - от трех до пяти лет. Но это, понятно, не единственное условие. Среди других, как рассказала заведующая учебно-методическим кабинетом управления по образованию горисполкома Ирина Юрьевна Никипорчик, глубокое владение программным материалом, умение анализировать свою деятельность, высокие результаты руководства исследовательской работой учащихся или подготовкой их к олимпиадам. Цель конкурса - возможно раньше разглядеть активных, увлеченных, творчески работающих молодых педагогов, дать зеленый свет дальнейшему развитию их возможностей. Как показывает жизнь, некоторые участники конкурса работают уже учителями-методистами, кто-то дошел и до руководящих должностей.




 Нынешние конкурсные испытания включали мультимедийную презентацию «Я - современный учитель», проведение открытого урока в классе с незнакомым коллективом учащихся, самоанализ этого самого урока, а также педагогический стендап на тему «Чему я должен научить школьников сегодня, чтобы они стали успешными завтра».

  Молодые педагоги продемонстрировали незаурядные способности. В результате лучшими были признаны: в номинации «Креативность и педагогическая интуиция» - учитель английского языка гимназии № 2 Юлия Николаевна Власовец, «Стремление к профессиональному совершенствованию» - учитель английского языка средней школы № 2 имени Героев Днепровской флотилии Ольга Михайловна Кривопуст, «Исследование и практическое воплощение замысла» - учитель химии и биологии средней школы № 16 Андрей Витальевич Янушкевич, «Самоорганизованность и педагогическая техника» - учитель математики средней школы № 10 Анна Юрьевна Омелящик, «Эмпатийность и социорефлексия» - учитель географии и ОБЖ средней школы № 18 Яна Сергеевна Карвацкая.



  (слева направо): Я.С.КАРВАЦКАЯ, Ю.Н.ВЛАСОВЕЦ, Е.Н.ЛОКУН, А.В.ЯНУШКЕВИЧ, А.Ю.ОМЕЛЯЩИК, О.М.КРИВОПУСТ.

  А теперь, думаю, самое время поближе познакомиться с победителем конкурса. Евгения училась в гимназии № 3 имени В.З.Коржа. Уже тогда увлекалась английским - нравился не только сам язык, но и учитель, преподававший его: Ярослав Николаевич Богатко был для нее идеалом педагога. Неудивительно, что после окончания гимназии она поступила на факультет иностранных языков Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина. А потом были два года работы в Погост-Загородской средней школе имени славянских просветителей Кирилла и Мефодия, куда она попала по распределению и где учила ребят немецкому языку. Работа нравилась, но слишком утомительной была практически каждодневная дорога туда и обратно. Потому, когда появилась возможность, она перешла в среднюю школу № 3 в Пинске. Рассказывает, что любит свою работу, что ей удается находить общий язык с коллегами и ребятами. Руководство школы тоже довольно молодым педагогом, которая постоянно самосовершенствуется. И это не просто слова. Вот лишь небольшая деталь: владея двумя иностранными языками, она начала самостоятельно изучать китайский - очень мелодичный, но тяжелый. Признается, было важно испытать себя: смогу - не смогу. Получается, но просто необходима разговорная практика с носителем языка. А еще Евгения увлекается кинологией, она волонтер учреждения по защите животных «Преданность другу». Неординарный человек, интересный собеседник.




  В ближайшее время Евгении Локун предстоит защищать честь нашего города на заключительном этапе областного конкурса «Молодой учитель Брестчины». Пожелаем же ей успеха!

  Наталья КИРКОВЕЦ
  Фото Анны ВЕРЕНИЧ



 
Теги: знакомства
 
 
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