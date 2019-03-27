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Как вернуть чеки «Имущество» бывшим акционерам специализированных инвестиционных фондов?

28.03.2019 12:13 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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В настоящее время продолжается прием документов на возврат именных приватизационных чеков «Имущество» (далее — ИПЧ «Имущество»), обмененных ранее на акции специализированных инвестиционных фондов (далее — СИФ).

Как вернуть чеки «Имущество» бывшим акционерам специализированных инвестиционных фондов?

фото из открытых источников, носит иллюстративный характер

Возврат  ИПЧ «Имущество», обмененных ранее на акции СИФ, осуществляется на основании заявления, оформленного в произвольной форме, от имени бывшего акционера либо от имени его наследника, одариваемого, с обязательным указанием места жительства и контактного телефона данного гражданина с приложением следующих документов:

  1. Двухсторонней ксерокопии сертификата ИПЧ «Имущество» (МАЁМАСЦЬ), выданного ОАО «АСБ «Беларусбанк»;
  2. Ксерокопии одного из документов, подтверждающих владение акциями СИФа (договор покупки акций, свидетельство акционера либо сертификат акций), а в случае оформления наследства либо дарения – ксерокопия свидетельства о праве на наследство, либо ксерокопия договора дарения;
  3. Ксерокопии паспорта (стр. 22 (регистрация), стр. 31-33).

В случае изменения фамилии дополнительно представляется ксерокопия документа, подтверждающего данное изменение (свидетельство о браке либо иной документ).

Документы представляются нарочно либо по почте:

  • по СИФам: «ПРИФ», «Недвижимость и финансы», «Супримэкс», «Лесная промышленность», «Инвестиции в экономику» (ранее – «Атлант-М-Инвест») – в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (220002, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 44, каб. 1204, тел. 8 (017) 334-04-23);
  • по СИФу «Славнефть» — в сектор по ценным бумагам Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Гомельской области (246050, г. Гомель, ул. Гагарина, д. 17, к. 2.2, тел. 8 (0232) 74-73-65);
  • по СИФу «Национальный» — в сектор по ценным бумагам Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Брестской области (224030, г. Брест, ул. Коммунистическая, д. 20, к. 307, тел. 8 (0162) 55-07-61).

Возвращенные именные приватизационные чеки «Имущество» граждане вправе обменять на акции открытых акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации государственной собственности, которые предлагаются к обмену через отделения ОАО «АСБ «Беларусбанк».

Главное управление Минфина по Брестской области.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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В настоящее время продолжается прием документов на возврат именных приватизационных чеков «Имущество» (далее — ИПЧ «Имущество»), обмененных ранее на акции
 
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