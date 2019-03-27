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Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
28.03.2019 — Разное | Вороновская газета
С 27 по 29 марта на территории Вороновского района проходит трехдневное комплексное учение, во время которого изучается состояние готовности местных сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условно на территории района создана сложная динамичная обстановка, на различных объектах практически отрабатываются вводные. Их запланировано более десятка. Руководит учением начальник отдела организационного обеспечения ГСЧС и ГО Гродненского областного управления МЧС подполковник Вадим Зайцев.
На участке автодороги Вороново-Бастуны — дорожно-транспортное происшествие. Автоцистерна, перевозящая аммиак, столкнулась со школьным автобусом. Из поврежденной цистерны вытекает содержимое…
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
С 27 по 29 марта на территории Вороновского района проходит трехдневное комплексное учение, во время которого изучается состояние готовности местных сил и средств...
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