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Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)

28.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)

С 27 по 29 марта  на территории Вороновского района проходит трехдневное комплексное учение, во время которого изучается состояние готовности местных сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условно на территории района создана сложная динамичная обстановка, на различных объектах практически  отрабатываются вводные. Их запланировано более десятка. Руководит учением начальник отдела организационного обеспечения ГСЧС и ГО Гродненского областного управления МЧС подполковник Вадим Зайцев.

На участке автодороги Вороново-Бастуны — дорожно-транспортное происшествие. Автоцистерна, перевозящая аммиак, столкнулась со школьным автобусом. Из поврежденной цистерны вытекает содержимое…


Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)
Горит лес. Надвигается радиоактивное облако. День второй комплексного учения в Вороновском районе (Дополняется)

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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С 27 по 29 марта  на территории Вороновского района проходит трехдневное комплексное учение, во время которого изучается состояние готовности местных сил и средств...
 
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