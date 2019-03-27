«Сэкс у вялiкiм горадзе». Как белорусские «голоса» сериала перевоплотились в любимых персонажей

«Кэры, Мiранда, Саманта ды Шарлота». Приключения любимых героинь культового сериала HBO «Секс в большом городе» зазвучат на белорусском языке.

Напомним , видеосервис VOKA объявил кастинг на белорусскую озвучку в феврале текущего года. В открытом конкурсе приняли участие 417 человек из 36 городов, в том числе зарубежных: Варшава, Кельн, Париж и Санкт-Петербург. Среди конкурсантов: белорусские теле- и радиоведущие, артисты и исполнители.

Сегодня организаторы представляют фотосессию в стиле «Секса в большом городе», чтобы представить победителей и победительниц.

Авторами снимков выступил знаменитый творческий дуэт KANAPLEV + LEYDIK



Роль Кэрри озвучивает Татьяна Гладкая



Саманта — Елена Ледохович



Миранда — Олеся Левкович



Шарлотта — Анна Липай



Мистер Биг — Александр Крапиневич



Стэнфорд — Андрей Лещинский

— Я обожаю стиль Кэрри Брэдшоу, — рассказывает LADY.TUT.BY Татьяна Гладка, озвучивающая главную героиню сериала. — Костюмеры создали невероятные образы, некоторые из них стали настоящей классикой: майка-алкоголичка и пачка. Наша фотосессия длилась больше четырех часов, стилистам удалось сделать из меня, коротко стриженой шатенки, блондинку Кэрри, что казалось почти невозможным. Они выбрали два образа для перевоплощения: платье в бельевом стиле и шуба и тот самый образ с балетной пачкой. Такой наряд не теряет своей актуальности даже сегодня, несмотря на то, что появился на свет более 20 лет назад. Я тоже обожаю туфли, как моя героиня, и у нас с Саррой Джессикой Паркер один размер обуви (улыбается). Думаю, можно надеть скромный наряд: джинсы, водолазку, добавить классные туфли — и быть в дамках.

— С сериалом я познакомилась в старших классах школы. Сначала мама запрещала смотреть его, ведь в нем есть эротические сцены и так далее, а потом как-то смирились, потому что «Секс в большом городе» смотрели все. Но главное в сериале — не эротика, а то, что он показывал, что жизнь может быть другой. Мы увидели, что отношения женщин и мужчин бывают другими, что независимая женщина не обязательно должна быть грымзой, а может выглядеть шикарно.





— В процессе озвучки у меня было больше всего текста, что логично. На мониторе воспроизводился сериал на английском, а я читала реплики на белорусском. Иногда попадать в темп речи героев получалось сразу, а порой звукорежиссер говорил переделывать. Интересной была сцена, когда Кэрри встречает своего давнишнего любовника Курта. Она говорит Стэнфорду: «Гэта быў Курт Гарынгтан. Памылка, якую я зрабiла ў дваццаць шэсць, i ў дваццаць дзевяць, i ў трыццаць адзiн». Он ей отвечает: «Кэры, ня смей падыходзiць да яго». «Я не мазахiстка, ён жа неверагоднае лайно». В голосе героини при общении с Куртом нужно было передать двойную игру. Она делает вид, что Курт ее очаровал, но на самом деле она соблазняет его, чтобы бросить сразу же после секса.

Премьерный показ первого сезона состоится в апреле текущего года на видеосервисе VOKA в разделе «CINEVOKA — кино по-белорусски».