Народный любительский театр » Прамень» представил хотимчанам новый спектакль

Сюрприз! К Международному дню театра настоящий подарок сделали жителям Хотимска участники народного любительского театра «Прамень»: продолжение спектакля»Казка дамавіка».

…Наконец звучит третий звонок, раздается музыка. В зале тишина. Как понять эту тишину? Зрителям скучно, или они из вежливости сидят тихо или им очень интересно и тихо потому, что у них, как говорят, замерло дыхание? Но вот раздается смех, шум сострадания. Зрители не унывают, спектакль захватил их.

Описывать постановку – дело неблагодарное и ненужное. Надо было все увидеть своими глазами и почувствовать. Веселые будни обычных семей…Море позитива. Шутки, которые тут же разошлись афоризмами в народ. Музыкальные вставки. Время пролетело незаметно, так как скучно не было.

Постановки Хотимского театра, можно смело так говорить, неизменно проходят при большом количестве зрителей и встречаются овациями. Но за спектаклем всегда огромная работа. И автора (Александра Александрина). И режиссера (Татьяны Поседько). И актеров, и осветителя и звукорежиссера, и декоратора…

Не волнуйтесь! Все получилось.

Мы, зрители, желаем еще!

Янина МАВИЧ