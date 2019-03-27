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Народный любительский театр » Прамень» представил хотимчанам новый спектакль
28.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Сюрприз! К Международному дню театра настоящий подарок сделали жителям Хотимска участники народного любительского театра «Прамень»: продолжение спектакля»Казка дамавіка».
…Наконец звучит третий звонок, раздается музыка. В зале тишина. Как понять эту тишину? Зрителям скучно, или они из вежливости сидят тихо или им очень интересно и тихо потому, что у них, как говорят, замерло дыхание? Но вот раздается смех, шум сострадания. Зрители не унывают, спектакль захватил их.
Описывать постановку – дело неблагодарное и ненужное. Надо было все увидеть своими глазами и почувствовать. Веселые будни обычных семей…Море позитива. Шутки, которые тут же разошлись афоризмами в народ. Музыкальные вставки. Время пролетело незаметно, так как скучно не было.
Постановки Хотимского театра, можно смело так говорить, неизменно проходят при большом количестве зрителей и встречаются овациями. Но за спектаклем всегда огромная работа. И автора (Александра Александрина). И режиссера (Татьяны Поседько). И актеров, и осветителя и звукорежиссера, и декоратора…
Не волнуйтесь! Все получилось.
Мы, зрители, желаем еще!
Янина МАВИЧ
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Сюрприз! К Международному дню театра настоящий подарок сделали жителям Хотимска участники народного любительского театра «Прамень»: продолжение...
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