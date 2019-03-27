Завершились V туров областных массовых соревнований по спортивному ориентированию «Orient Liga – 2019»

В течение месяца прошли 5 стартов на разнообразных дистанциях: ориент-шоу в спортивном зале СШ №13, городской парк - спринт в парке г. Жабинка и р-н ул. МОПРа в г. Бресте, классические дистанции в лесу на полигонах «Страдичи» и «Цветотрон».



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Всего в соревнованиях приняли участие 368 спортсменов.



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Сотрудники отдела спортивного туризма и ориентирования ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» обеспечили чёткое проведение стартов, постановку интересных дистанций.

Свою задачу – подготовку спортсменов к весеннее-летнему сезону старты «Orient Ligi» выполнили!

Уже 29-31 марта экзаменовать спортсменов-ориентировщиков области и всей республики будут дистанции традиционных открытых областных соревнований по спортивному ориентированию «Брестский подснежник – 2019».

29 марта, 14:30, полигон «Крепость»; 30 марта, 14:30, полигон «Рудня»; 30 марта, 10:30, полигон «Кирпичка». Приглашаем!