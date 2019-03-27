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5 апреля состоится открытие межгосударственной программы «Брест — культурная столица Содружества-2019»
28.03.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
5 апреля состоится торжественное открытие межгосударственной программы «Брест — культурная столица Содружества-2019»
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5 апреля состоится открытие межгосударственной программы «Брест — культурная столица Содружества-2019»
5 апреля состоится торжественное открытие межгосударственной программы «Брест — культурная столица Содружества-2019» Торжественное открытие состоится в...
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