В Пинске отреставрируют советский «памятник Влюбленным»

Бетонная скульптурная композиция «Влюблённые» с советских времён находится на центральной аллее городского парка.



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Рабочие начали сбивать старые слои краски со скульптуры и заделывать повреждения в бетоне.



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Эта скульптура популярна у влюблённых. О ней существует городская легенда: если Вы поссорились со своей второй половинкой, то нужно закопать бумажку с именем любимого у основания памятника. И вскоре ваша половинка придёт мириться.



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