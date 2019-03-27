﻿ В Пинске отреставрируют советский «памятник Влюбленным». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске отреставрируют советский «памятник Влюбленным»

28.03.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Бетонная скульптурная композиция «Влюблённые» с советских времён находится на центральной аллее городского парка.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64723.php

В Пинске отреставрируют советский «памятник Влюбленным»

Рабочие начали сбивать старые слои краски со скульптуры и заделывать повреждения в бетоне.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64723.php

В Пинске отреставрируют советский «памятник Влюбленным»

Эта скульптура популярна у влюблённых. О ней существует городская легенда: если Вы поссорились со своей второй половинкой, то нужно закопать бумажку с именем любимого у основания памятника. И вскоре ваша половинка придёт мириться.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64723.php

В Пинске отреставрируют советский «памятник Влюбленным»

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Бетонная скульптурная композиция «Влюблённые» с советских времён находится на центральной аллее городского парка. Рабочие начали сбивать старые слои краски...
 
Новости дня
Новости разные
 
Народный любительский театр » Прамень» представил хотимчанам новый спектакль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика