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В Пинске отреставрируют советский «памятник Влюбленным»
28.03.2019 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Бетонная скульптурная композиция «Влюблённые» с советских времён находится на центральной аллее городского парка.
Рабочие начали сбивать старые слои краски со скульптуры и заделывать повреждения в бетоне.
Эта скульптура популярна у влюблённых. О ней существует городская легенда: если Вы поссорились со своей второй половинкой, то нужно закопать бумажку с именем любимого у основания памятника. И вскоре ваша половинка придёт мириться.
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Бетонная скульптурная композиция «Влюблённые» с советских времён находится на центральной аллее городского парка. Рабочие начали сбивать старые слои краски...
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