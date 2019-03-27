В Корее автомобиль едва не попал под сбитый танком столб

Южнокорейский танк K1 (Тип 88) случайно снес опору линии электропередач, возвращаясь с учений. Проезжающий по соседней полосе автомобиль едва успел проскочить, прежде чем конструкция рухнула позади него. Видео опубликовал telegram-канал «Танки мира».

Судя по записи видеорегистратора, инцидент произошел 19 марта в окрестностях города Капхён на севере Южной Кореи. Танк К1 — это южнокорейский вариант американского танка M1 Abrams, приспособленный к местным условиям эксплуатации.

Экипаж танка состоит из четырех человек. Механик-водитель размещен в левой передней части корпуса при закрытом люке в положении полулежа. Корпус и башня имеют многослойное бронирование. Танк легко управляется благодаря наличию автоматической коробки передач, а его максимальная скорость по шоссе составляет 65 км/ч.