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Apple опубликовала фото тумана в Минске
Официальный аккаунт Apple в Instagram опубликовал мобильный снимок, сделанный в Минске. На фото — огни фонарей в ночном тумане. «Мой город Минск, окутанный туманом», — написала автор фото.
Автор снимка — Дарья Брюсова из Минска. Фотографией, сделанной на iPhone, она
В своем аккаунте Apple собирает фото со всего мира, сделанные на мобильные устройства компании. За ними следит почти 14 миллионов подписчиков. Раньше в аккаунт попадали две фотографии из Минска —
Вот что еще компания постит в своем аккаунте:
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В своем аккаунте Apple собирает фото со всего мира, сделанные на мобильные устройства компании.
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