ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Apple опубликовала фото тумана в Минске

28.03.2019 14:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Официальный аккаунт Apple в Instagram опубликовал мобильный снимок, сделанный в Минске. На фото — огни фонарей в ночном тумане. «Мой город Минск, окутанный туманом», — написала автор фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от apple (@apple) 27 Мар 2019 в 9:58 PDT

Автор снимка — Дарья Брюсова из Минска. Фотографией, сделанной на iPhone, она поделилась еще 8 ноября 2018 года в своем Instagram. В конце ноября представители Apple связались с девушкой через комментарии и предложили опубликовать ее фото в официальном инстаграм-аккаунте компании.

В своем аккаунте Apple собирает фото со всего мира, сделанные на мобильные устройства компании. За ними следит почти 14 миллионов подписчиков. Раньше в аккаунт попадали две фотографии из Минска — автомобиль на фоне розовой стены и яркая площадка для игры в теннис.

Вот что еще компания постит в своем аккаунте:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от apple (@apple) 26 Мар 2019 в 9:25 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от apple (@apple) 21 Мар 2019 в 8:44 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от apple (@apple) 20 Мар 2019 в 6:44 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от apple (@apple) 19 Мар 2019 в 8:16 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от apple (@apple) 14 Мар 2019 в 9:36 PDT

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В своем аккаунте Apple собирает фото со всего мира, сделанные на мобильные устройства компании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россельхознадзор запретит ввоз говядины на кости из стран с риском по "коровьему бешенству", в том числе из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика