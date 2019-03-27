Apple опубликовала фото тумана в Минске

Официальный аккаунт Apple в Instagram опубликовал мобильный снимок, сделанный в Минске. На фото — огни фонарей в ночном тумане. «Мой город Минск, окутанный туманом», — написала автор фото.

Автор снимка — Дарья Брюсова из Минска. Фотографией, сделанной на iPhone, она поделилась еще 8 ноября 2018 года в своем Instagram. В конце ноября представители Apple связались с девушкой через комментарии и предложили опубликовать ее фото в официальном инстаграм-аккаунте компании.

В своем аккаунте Apple собирает фото со всего мира, сделанные на мобильные устройства компании. За ними следит почти 14 миллионов подписчиков. Раньше в аккаунт попадали две фотографии из Минска — автомобиль на фоне розовой стены и яркая площадка для игры в теннис.

Вот что еще компания постит в своем аккаунте: