«С ним выйти в ноль - и то класс». Минчанин купил самолет, чтобы сделать из него кафе

Минчанин купил самолет и собирается к маю открыть в нем кафе. Советский «кукурузник» сейчас стоит на улице Октябрьской. TUT.BY посмотрел, как он выглядит внутри до ремонта, и узнал о планах на этот фудтрак.





Предприниматель Евгений Васильев купил советский транспортный самолет Ан-2 и поставил его на улице Октябрьской пару дней назад. В самолете Евгений и его бизнес-партнер Роман Падунович планируют открыть кафе.

— Когда он тут чуть не упал — вот это было шоу! Его краном перетаскивали через деревья, он начал крениться, я начал кричать: «Снимайте, хоть лайки соберем!», — рассказывает предприниматель, как ставили самолет на Октябрьской.



Евгений Васильев и Роман Падунович

Такой «кукурузник» купили в витебском ДОСААФ через «Белспецконтракт», Васильев говорит, что продавался он по цене подержанной иномарки. В Минск фюзеляж и другие части самолета привезли на двух фурах.

Сейчас Ан-2 находится неподалеку от кафе ENZO за бетонным забором — скоро его уберут, и самолет смогут увидеть все.

Вообще Ан-2 в рабочем состоянии, но предприниматель говорит, что снимет электропроводку и стартер.

— Чтобы никто пьяный на Октябрьской не захотел на нем улететь, — шутит он.



Самолет в длину 12 метров, весит 3,5 тонны, для разгона ему надо 100 метров







— Ан-2 внесен в Книгу рекордов Гиннесса: это самый большой одномоторный биплан в мире, который дольше всех стоял на конвейере, — 70 лет. Кстати, это единственный самолет, который умеет летать хвостом вперед.

В кабине предприниматели нашли сумку с книгами, в которых зафиксированы фамилии летчиков, даты, расстояния и часы полетов. Одна из первых записей датирована 1967 годом.





А последний раз на этом самолете летали лет 10 назад. Особенность биплана в том, что у него нет срока эксплуатации — мотор обслужил и полетел.

«Чем еще можно удивить минчан?»

В планах у предпринимателей сделать на Ан-2 кафе — с напитками и сладостями, без алкоголя.

За несколько месяцев, к маю, самолет планируют привести в порядок, поставят примерно 15−16 посадочных мест, на улице под навесом будет работать бариста, а в салоне будет зал для гостей. На крыльях, пообещали, тоже можно будет посидеть.





— Хотелось бы, чтобы люди прочувствовали, какими великими были наши дедушки, потому что летать на этом далеко и высоко — это действительно очень опасно, — смеется Васильев.

Но так как самолет только пару дней в Минске, собрать его еще не успели — нужно поставить крылья, шасси, вернуть хвост. Потом Ан-2 ждет косметический ремонт. Предприниматели хотят максимально сохранить облик как внутри, так и снаружи. Тут еще остались предупредительные надписи для парашютистов, на месте все кнопки, штурвалы, все очень хочется понажимать. Как только откроется кафе, можно будет это сделать.









— В принципе, для таких впечатлений мы и купили этот самолет. Он для атмосферы. Взял кофе, сел за штурвал, сфотографировался. Чем еще можно удивить минчан? Всегда хотелось, чтобы люди получали еще и какие-то эмоции от заведения. Может, кто-то из детей сюда придет, вдохновится и захочет стать пилотом.

Что же касается согласований, то никаких вопросов у местных властей не возникло. Территория, где стоит самолет, частная, Ан-2 зарегистрирован как фудтрак.





— Ну он же ездит? Ездит! Почему это не развозная торговля? Декретом № 7 очень упростилось назначение земли и помещений. Поэтому вопросов не возникало.

Васильев не ставит цели окупить затраты на таком кафе.

— Я понимаю, что на таком количестве посадочных мест в зале денег заработать — это не цель. Тут выйти в ноль — и то класс. Этот проект скорее для того, чтобы оставить частичку для города и друзей, — рассказывает Васильев и приглашает на открытие через несколько месяцев.