|
На выходных до +17: в Беларусь идет потепление
Беларусь дождалась потепления: сегодня ночью еще было -7, но уже завтра +15, а воскресенье до +17.
На выходных — 29 и 30 марта - погоду в Беларуси будет определять теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Два дня утром будет туман, ветер временами порывистый,
В субботу осадков не ожидается. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +8..+15°С.
В воскресенье будет без осадков и еще теплее. Холоднее всего будет ночью +1..+6°С, теплее днем +11..+17°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь дождалась потепления: сегодня ночью еще было -7, но уже завтра +15, а воскресенье до +17.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)