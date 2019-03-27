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На выходных до +17: в Беларусь идет потепление

28.03.2019 14:48 — Разное | БДГ  
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Беларусь дождалась потепления: сегодня ночью еще было -7, но уже завтра +15, а воскресенье до +17.

На выходных — 29 и 30 марта - погоду в Беларуси будет определять теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Два дня утром будет туман, ветер временами порывистый, сообщают в Белгидромете.

В субботу осадков не ожидается. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, максимальная днем +8..+15°С.

В воскресенье будет без осадков и еще теплее. Холоднее всего будет ночью +1..+6°С, теплее днем +11..+17°С.

 
 
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Беларусь дождалась потепления: сегодня ночью еще было -7, но уже завтра +15, а воскресенье до +17.
 
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