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Ежегодно в марте-апреле активизируется рынок труда

28.03.2019 14:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Ежегодно в марте-апреле активизируется рынок труда
АиФ

Ежегодно в марте-апреле наблюдается сезонная активность сотрудников, которые ищут или меняют работу. Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY подтверждает ежегодный рост количества активных резюме, размещенных на сервисе, в марте-апреле по отношению к январю-февралю на 6-11% в разные годы (2016-2018). В настоящее время на rabota.tut.by кандидату доступна информация о 68 309 (на 26.03.2019) работодателях.

Как работодателю привлечь подходящих кандидатов?

Полезную информацию человек вне зависимости от возраста и образования запоминает и «принимает в виде картинки» – факт.

Это можно долго исследовать вместе с британскими учеными. Но мы предлагаем действовать!

Шаг 3. Покажите наглядно (фото- видео-) как интересно живет компания и слаженно взаимодействует команда. «Жизнь в компании» – раздел на сервисе rabota.tut.by, где через интервью с сотрудниками и руководством, фоторепортажи или видеоролики можно рассказать о той атмосфере, которая существует в вашей компании. А значит, привлечь ещё больше подходящих кандидатов.

Шаг 2. Расскажите на рынке труда о проектах, которые помогают привлекать и мотивировать ценных людей.

Шаг 1. Подайте заявку на участие в конкурсе «Премия HR-бренд» и используйте возможности для номинантов 2019 (см. шаг 3, шаг 2).

Ежегодно в марте-апреле активизируется рынок труда
 

Для некоторых компаний участие в конкурсе становится инструментом в реализации стратегии по позиционированию своего HR-бренда на высококонкурентном рынке. Так, компания eWave, которая в 2018 году стала победителем конкурса «Премия HR-бренд» в номинации «Мир», уже подтвердила своё участие в конкурсе в этом году.

Победители поделились результатами, которые получила компания и её сотрудники.

Ежегодно в марте-апреле активизируется рынок трудаЕлизавета Дубровская, заместитель директора по управлению персоналом

«Мы благодарны за такую возможность рассказать посредством конкурса о человеческой стороне компании и нашей идентичности. Результатов вышло много – с одной стороны, профессиональное признание системы, которая формирует команду eWave. С другой, – внимание со стороны специалистов извне, обусловленное именно общностью интересов и целей. Это ценно, ведь такие люди приходят, а мы уже как будто с ними знакомы давно, это работает на интуитивном уровне. Ну и, конечно, новый опыт, а также заряд продолжать развиваться в том же темпе».

Ежегодно в марте-апреле активизируется рынок трудаДаниил Мельников, директор компании eWave

«Наверное, главное, базовое, желание для сотрудников – это быть уверенным в том, что их компания успешна. Фраза банальна, но банальность не отменяет точности: компания – это, в первую очередь, сумма, или, если повезло, произведение всех ярких индивидуальностей, которые у нас есть. А значит, и победы, и поражения – общие. Участие в конкурсе «Премия HR-бренд» – не исключение. Мы вместе радуемся каждому профессиональному признанию. Каждое из них подчеркивает успешность нашей команды и бренда. Многие кандидаты, которые приходят познакомиться, знают и о конкурсе «Премия HR-бренд», и о нашей победе, а это уже тот самый паблисити, который так нужен каждой компании.

Конкурс «Премия HR-бренд» – это внешний фильтр, который отсеивает людей, которым мы не будем близки, а людей, схожих с нами по духу, притягивает как сильный магнит.

В этом году мы одни из первых подали заявку на участие в «Премия HR-бренд», ведь эта инициатива имеет влияние на наш HR-бренд и нам есть, что рассказать миру».

Стоимость участия в конкурсе «Премия HR-бренд 2019»:

·        Номинации Мир, Республика, Столица – 900 BYN c НДС

·        Номинации HR Start и Регион – 600 BYN c НДС

·        Социальные номинации – 1 BYN c НДС

Проекты, поданные на конкурс «Премия HR-бренд Беларусь», традиционно участвуют в номинации «Выбор профессионального сообщества» и в специальных номинациях от партнёров конкурса.

Подайте заявку на участие в письменном виде до 17 октября 2019 года и воспользуйтесь преимуществами для номинантов 2019:

·        участникам основных номинаций предоставляется полугодовое размещение «Жизнь в компании» на сервисе rabota.tut.by

·        традиционно для номинантов действуют специальные условия по участию в HR meeting, HR-мастерских.

Задать вопросы: hrbrand@hh.by, тел. +375 44 718 76 13

Первые номинанты 2019:

Пари-Матч («Статус Кво»)eWave («КоммерсЛаб»)«Агентство недвижимости «Этажи»

Справка:

Конкурс «Премия HR-бренд» – независимая ежегодная премия за наиболее успешную работу с репутацией компании как работодателя, которая в этом году в Беларуси пройдет шестой раз.

Премия успешно проходит с 2006 года в Российской Федерации; с 2011 года в Украине; с 2013 года в странах Центральной Азии.

С 2014 года «Премия HR-бренд» проходит в Республике Беларусь. Организатор конкурса на белорусском рынке – РАБОТА.TUT.BY

Ежегодно в марте-апреле активизируется рынок труда
 
 
Теги: знакомства
 
 
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Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY подтверждает ежегодный рост количества активных резюме, размещенных на сервисе, в марте-апреле по отношению к январю-февралю...
 
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