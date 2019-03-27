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На МКАД столкнулись три машины: есть пострадавшие
Сложная обстановка в на минской кольцевой: на участке от улицы Мазурова до Ждановичей произошло сразу несколько аварий. Движение транспорта затруднено.
Сообщается, что столкнулись три автомобиля, один из них опрокинулся на крышу. В результате ДТП есть пострадавшие.
Насколько серьезные травмы получили участники аварии, пока не сообщается. Есть информация, что три человека госпитализированы.
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Сложная обстановка в на минской кольцевой: на участке от улицы Мазурова до Ждановичей произошло сразу несколько аварий. Движение транспорта затруднено.
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