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А Лукашенко снова о коровах...

28.03.2019 14:16 — Разное | Партизан  
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Лукашенко прокомментировал свои жесткие заявления во время недавней поездки в Могилевскую область и последовавшие кадровые решения, сообщает его пресс-служба.


фото носит иллюстративный характер

"Я посмотрел по следам этих разборок в Могилеве. Некоторые там начали смещать акценты. Чуть ли Лукашенко не с той ноги встал, пришел, разборки устроил, разогнал всех. Могилевщина плетется в хвосте развития всей страны. Никакого движения вперед. И губернатор был в последний раз в прошлом году предупрежден, что по итогам года мы посмотрим на их работу, и в том числе на руководителей республиканского звена", - сказал Лукашенко.

"Я хочу, чтобы люди понимали, что вопрос не столько в том, что там коровы грязные. Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота. Мы их собирали по всей стране, чтобы укомплектовать молочно-товарные комплексы. И эти коровы не должны около 5 тыс. кг молока давать в год (это тоже неплохой удой, но не для этих коров)", - продолжил он.


Также Лукашенко скептически отнесся к рассуждениям, что такое содержание животных, какое он увидел на ферме в Могилевской области, в порядке вещей. "Технология содержания отвратительная. Видите ли корове не прикажешь, где ей лечь - в навозную жижу или в сухое место, где свежая солома. Это пусть расскажут тем, кто не видел коров никогда", - заявил Лукашенко.


 
Теги: Могилев
 
 
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Лукашенко прокомментировал свои жесткие заявления во время недавней поездки в Могилевскую область и последовавшие кадровые решения, сообщает его пресс-служба.
 
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