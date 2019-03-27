Ужас! В султанате Бруней за супружеские измены и однополый секс забьют камнями до смерти









Ранее за гомосексуальные контакты предусматривался тюремный срок. Новые статьи уголовного кодекса соответствуют законам шариата, их будут применять только к местному мусульманскому населению, которое составляют примерно две трети жителей страны.





Помимо этого с апреля вводится ампутация руки и ноги за воровство.





Amnesty International призвала Бруней «немедленно прекратить» применение новых мер наказания. «Легализация таких жестоких и бесчеловечных наказаний сама по себе ужасна», — заявила Рэйчел Чоа-Ховард, исследователь Amnesty International из Брунея.





По ее словам, некоторые действия «вообще не должны рассматриваться как преступления».









Справка. Бруней — султанат в юго-восточной Азии, одно из пяти государств мира с абсолютным монархом во главе. Султан Брунея Хассанал Болкиах — один из самых богатых государственных лидеров планеты, его состояние оценивают примерно в 20 миллиардов долларов.





В 2014 году власти страны объявили о планах ввести законы шариата и исламскую правовую систему, которая предусматривает строгие телесные наказания.





Сегодня в Брунее уже запрещен алкоголь, действуют санкции за появление внебрачных детей и пропуск пятничной молитвы.