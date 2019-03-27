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Ужас! В султанате Бруней за супружеские измены и однополый секс забьют камнями до смерти

28.03.2019 14:09 — Разное | Партизан  
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В султанате Бруней с 3 апреля вводится смертная казнь через забивание камнями в качестве наказания за однополый секс и супружеские измены, сообщает The Guardian



Ранее за гомосексуальные контакты предусматривался тюремный срок. Новые статьи уголовного кодекса соответствуют законам шариата, их будут применять только к местному мусульманскому населению, которое составляют примерно две трети жителей страны. 

Помимо этого с апреля вводится ампутация руки и ноги за воровство. 

Amnesty International призвала Бруней «немедленно прекратить» применение новых мер наказания. «Легализация таких жестоких и бесчеловечных наказаний сама по себе ужасна», — заявила Рэйчел Чоа-Ховард, исследователь Amnesty International из Брунея. 

По ее словам, некоторые действия «вообще не должны рассматриваться как преступления».


Справка. Бруней — султанат в юго-восточной Азии, одно из пяти государств мира с абсолютным монархом во главе. Султан Брунея Хассанал Болкиах — один из самых богатых государственных лидеров планеты, его состояние оценивают примерно в 20 миллиардов долларов.

В 2014 году власти страны объявили о планах ввести законы шариата и исламскую правовую систему, которая предусматривает строгие телесные наказания. 

Сегодня в Брунее уже запрещен алкоголь, действуют санкции за появление внебрачных детей и пропуск пятничной молитвы.

 
 
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В султанате Бруней с 3 апреля вводится смертная казнь через забивание камнями в качестве наказания за однополый секс и супружеские измены, сообщает The Guardian
 
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