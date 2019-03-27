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Доллар продолжает возвращать потерянное

28.03.2019 14:01 — Разное | Партизан  
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На торгах в четверг 28 марта белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю, но уступил доллару.

Валютная корзина подешевела на 0,11%. Но с начала недели её значение выросло на 0,30%, а с начала месяца всего на 0,07%, пишет select.by

Курс доллара вырос на 0,0019 рубля до 2,1288 BYN/USD. Доллар непрерывно укрепляется уже пятый день подряд. За это время его курс подскочил на 0,0325 рубля и закрепился на максимуме за две недели. 

Напомним, что по итогам торгов 21 марта доллар упал до минимума почти за полгода.

Курс евро опустился на 0,0014 рубля до 2,3937 BYN/EUR. В минувшую пятницу европейская валюта подешевела до минимума почти за семь месяцев. 

С начала текущей недели она подорожала на 0,0058 рубля. Таким образом, курс евро недалеко поднялся от минимума за 7 месяцев. С начала марта евровалюта подешевела на 0,0399 рубля.

Курс российского рубля упал на 0,0091 рубля до 3,2815 BYN/100 RUB.

Российский рубль по итогам торгов вторника подскочил до максимума почти за год (347 дней). Затем дважды подешевел и оказался на минимуме за 8 дней. С начала марта рубль РФ подорожал на 0,0352 рубля.


Россия

Глядя на торги Московской биржи Банк России второй раз подряд повысил официальные курсы доллара и евро.

Американская валюта подорожала на 21 копейку до 64,8012 RUB/USD. Европейская валюта укрепилась на 17 копеек до 72,8884 RUB/EUR.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На торгах в четверг 28 марта белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю, но уступил доллару.
 
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