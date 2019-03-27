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Последние рейтинги перед выборами: у Порошенко и Тимошенко шансы равны
26,6% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", готовы проголосовать за артиста Владимира Зеленского, по 17,2% - за действующего президента Петра Порошенко и за председателя политической партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлию Тимошенко на выборах главы государства, которые пройдут в Украине в ближайшее воскресенье, 31 марта.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают
9,8% опрошенных, которые будут голосовать и определились с выбором, отдали бы голос за председателя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 9,5% - за внефракционного депутата Верховной Рады, сопредседателя объединения "Оппозиционная платформа - За життя" Юрия Бойко, 5,4% - за председателя Радикальной партии Олега Ляшко, 4% - за заместителя председателя фракции "Оппозиционный блок" в Раде Александра Вилкула.
3,5% респондентов готовы проголосовать за бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, 1,9% - за бывшего зампредседателя Рады (2012-2014) Руслана Кошулинского.
Остальные кандидаты набрали бы менее 1%.
Кроме того, 51% респондентов однозначно будут голосовать, 36% - скорее будут голосовать, 3% - скорее не будут, 7% - точно не будут, 3% - затруднились ответить.
Опрос проводился с 22 по 27 марта во всех регионах, кроме оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма.
Было опрошено 3 000 совершеннолетних респондентов.
Теоретическая погрешность выборки не превышает 1,8%.
Ранее сообщалось, что 21,2% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова, которые собираются принять участие в выборах, готовы проголосовать за артиста Владимира Зеленского, 18,9% - за действующего президента Петра Порошенко, 12,6% - за председателя политической партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлию Тимошенко.
Во втором туре выборов Порошенко проигрывает Зеленскому почти 14%.
Сегодня, 28 марта, в Украине последний день для обнародования соцопросов перед выборами.
Голосование состоится 31 марта в первом туре, а второй тур, при необходимости его проведения, пройдет 21 апреля.
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26,6% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", готовы проголосовать за артиста Владимира Зеленского, по 17,2% - за действующего президента Петра...
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