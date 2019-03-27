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Кадровый четверг Лукашенко: "смотрящий" за Минском стал главой Академии МВД

28.03.2019 13:25 — Разное | Партизан  
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Лукашенко произвел кадровые перестановки в системе МВД, а также дал согласие на назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, новых заместителей министра транспорта и коммуникаций и согласовал назначения в системе МИД.

Кадровый четверг Лукашенко: "смотрящий" за Минском стал главой Академии МВД
Сергей Дорошко
Итак, начальником Академии МВД Беларуси назначен Сергей Дорошко, который до настоящего времени возглавлял главное управление внутренних дел Минского горисполкома, передает БелТА.

Вместо него на эту должность назначен Иван Кубраков, ранее начальник управления внутренних дел Витебского облисполкома.

Соответственно, на пост руководителя УВД Витебского облисполкома назначен Михаил Гриб. Прежде он был заместителем начальника главного управления внутренних дел Минского горисполкома - начальником милиции общественной безопасности.

Также Лукашенко дал согласие на назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, новых заместителей министра транспорта и коммуникаций, согласовал назначения в системе МИД, передает БелТА.



Новые руководители появятся сразу в четырех районах Минска - Заводском, Октябрьском, Партизанском и Фрунзенском.


Руководить администрацией Заводского района столицы будет Сергей Масляк, который до настоящего времени работал председателем Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Главой администрации Октябрьского района Минска станет Геннадий Люботынский, ранее работавший в должности директора коммунального унитарного дочернего предприятия «Управление капитального строительства Заводского района Минска».

Валерий Вороницкий согласован на должность главы администрации Партизанского района Минска. Сюда он перейдет из Ленинского района столицы, где был первым заместителем главы администрации.

Фрунзенский район Минска возглавит Сергей Шкруднев, который ранее работал заместителем начальника главного управления по делам государственных органов — начальником управления регионального развития Аппарата Совета Министров Беларуси.

Лукашенко также согласовал назначение Александра Ласевича председателем Логойского райисполкома. До настоящего времени он работал первым заместителем председателя, начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Пуховичского райисполкома.

Алексей Ляхнович, ранее работавший заместителем министра транспорта и коммуникаций, согласован на назначение первым замминистра.

На должности заместителей министра согласованы Андрей Иванов, до настоящего времени работавший директором государственного учреждения «Белавтострада», и Наталья Александрович, которая ранее руководила главным управлением экономики и финансов Министерства транспорта и коммуникаций.

Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Новикова на должность генерального директора ОАО «Гомсельмаш». Ранее Александр Новиков работал директором по развитию ООО «МеталлСтрой СиК».


Сегодня Лукашенко назначил Андрея Лученка Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Государстве Кувейт, Королевстве Бахрейн и Королевстве Саудовская Аравия. 

До настоящего времени Андрей Лученок работал заместителем начальника главного управления — начальником управления Африки и Ближнего Востока главного управления Азии, Африки и Латинской Америки Министерства иностранных дел.

Андрея Ржеусского, который в настоящее время возглавляет белорусскую дипмиссию в Индии и по совместительству в Шри-Ланке, глава государства также назначил послом в Бангладеш и Непале по совместительству.

Юрий Горелик, который ранее работал заместителем директора департамента — начальником управления внешнеторговой политики Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел, согласован на должность директора этого департамента МИД.

 
Теги: Минск
 
 
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