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«Здесь круглый год - лето». Баскетболистка Татьяна Троина - о замужестве и жизни в Южной Америке

28.03.2019 15:02 — Разное | Tut.by  
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После окончания профессиональной карьеры на Олимпиаде в Рио баскетболистка Татьяна Троина отправилась за дипломом спортивного менеджера в Сеул. В 2018-м белокурая белоруска с двумя высшими образованиями вышла замуж и переехала на родину мужа в Эквадор. «Если бы еще год назад мне сказали, что я буду жить в Южной Америке, сама удивилась бы», — смеется 37-летняя Троина. SPORT.TUT.BY поговорил с ней об особенностях жизни на разных континентах, поисках себя вне спорта и решении сильной и независимой девушки следовать за мужем.


Фото из инстаграма Татьяны Троиной

«Мы с мужем с разных концов света»

Татьяна Троина никогда не жила размеренной жизнью. В 17 лет спортсменка поступила в американский колледж, где изучала гуманитарные науки и параллельно играла в баскетбол. Далее были два года учебы в университете Южной Каролины, клубная карьера в Европе, получение тренерского диплома в БГУФК, выступления за сборную и завершение карьеры в 2016-м.

— Уходить из игрового спорта было сложно. Понимала, что ничто не сможет приносить мне такого морального удовлетворения, как баскетбол. Прошло уже три года, как я завершила карьеру, но до сих пор не отпускает.

После Олимпийских игр Татьяна поступила в Национальный университет Сеула, где изучала спортивный менеджмент и получала степень магистра. Там же Троина познакомилась с будущим мужем, который родом из Эквадора.

Пара рассматривала разные локации для дальнейшей совместной жизни. В списке вариантов были Соединенные Штаты, страны Западной Европы, Эквадор и родная для Троиной Беларусь.

— Мы с мужем с разных концов света. Надо было сделать выбор в пользу какой-то страны. Я рассчитывала, что спортивная карьера на международном уровне, знание английского и несколько дипломов о высшем образовании помогут мне трудоустроиться без особых проблем в любой точке земного шара. Но на деле все получилось намного сложнее.

Все мои достижения и образования оказались никому неинтересны. Я рассылала резюме в страны Европы и США. И у всех работодателей был один вопрос: «Какой у вас опыт работы?». А какой у меня мог быть опыт, если я всю жизнь провела на площадке, — рассуждает Татьяна. — Некоторые приглашали меня на интервью, говорили: «У вас очень красивая история. Но вы никогда не сталкивались со спортивным менеджментом на практике. Поэтому спасибо, мы вам перезвоним». И никто не перезванивал.

Баскетболистка готова была вернуться в Беларусь, но для мужа-эквадорца это был не лучший вариант с точки зрения карьерных перспектив.

— Муж не владеет русским языком, поэтому найти работу в Минске было бы трудно, хотя в бытовом плане его у нас все устраивало. Решили, что мне все же будет проще освоиться в Эквадоре.

Сейчас муж работает в Кито социологом и менеджером женского футбольного клуба. А я за несколько месяцев выучила испанский, устроилась на работу в брокерскую компанию, которая занимается экспортом эквадорских цветов. Там как раз искали человека со знанием английского и русского. Я решила: почему бы не попробовать? Сидеть без работы пару месяцев было совсем невесело. Хотя всегда казалось: вот закончу со спортом и вообще ничего не буду делать. Но надолго меня не хватило.

«Здесь очень вкусная еда. Но на Новый год даже в Южной Америке нарезала „Оливье“»

Белоруска отмечает, что без особых проблем приспособилась к жизни в Южной Америке.

— Адаптация к новым бытовым условиям никогда не являлась для меня проблемой. Не было периода: «Ой, все так плохо, надо уезжать!». Зато до сих пор ощущаю разницу в менталитетах. Мы, белорусы, более собранные, ответственные и пунктуальные. А у эквадорцев опаздывать — это традиция. Они не придают этому большого значения, но меня чрезмерная расслабленность очень раздражает. Я все же спортсменка, которая привыкла всегда быть в режиме и жить по расписанию.

Татьяна нахваливает эквадорский климат и наслаждается жизнью в широтах, где круглый год — лето.

— В Эквадоре нет смены сезонов, как в Беларуси. В Кито круглый год — примерно одинаковая температура воздуха (в районе 18−28 градусов). Мне нравится, что там нет осенней слякоти и непонятной моросящей погоды, как часто случается у нас. В Эквадоре в смысле климата, конечно, поприятнее. В этой стране на маленькой площади сконцентрировано все: амазонские джунгли, горы и океан. У меня складывается впечатление, как будто все классное, что есть в природе, есть в Эквадоре.

Жирный плюс Эквадору Татьяна Троина выставляет и за богатый рацион питания.

— Еда в этой стране очень вкусная! Много хорошей говядины, морепродуктов, овощи и фрукты — на столе круглый год. Причем я начала есть такие фрукты, о которых раньше даже не слышала: гуаяву, папайю, черимойю. При этом часть привычных блюд все равно осталась в моем меню. Например, на Новый год я нарезала «Оливье» даже в Южной Америке.

Троина — человек с богатым опытом общения с иностранцами. Поэтому есть ощущение, что она свободна от стереотипов и в меньшей степени склонна к предрассудкам.

— В Южной Корее на моем потоке учились представители 27 стран. Причем это были студенты не только из привычных европейских государств, но и азиаты, африканцы, латиноамериканцы. Такой интернациональный опыт на самом деле очень классный! Каждый день — знакомство с новыми культурами и традициями. Пообщавшись с людьми с разных континентов, я поняла: мир — это не только то, как живешь ты. Он намного разнообразнее.

— Были ситуации, когда то, что считается нормой у нас, оказывалось совершенно неприемлемым в других культурах. Например, в Южной Корее не принято разговаривать в общественном транспорте. Когда мы с ребятами общались своей группкой или смеялись, пожилые корейцы косились и могли даже сделать замечание: «Можно потише!». Мы нарушали их тишину. Корейцы, вообще, очень асоциальные. Они мало контактируют друг с другом, не впускают чужаков в свое пространство и часто предпочитают реальному общению гаджеты.

По сравнению с Латинской Америкой — это небо и земля. Эквадорцы могут свободно болтать даже с незнакомцами. Они обязательно целуются при встрече, даже если впервые видят человека. Представляю, если бы я так сделала в Корее. Думаю, там за поцелуй могли бы посадить в тюрьму (смеется).

«Не думаю, что переехать за мужем значит перестать быть феминисткой»

На вопрос, как Татьяне, которая всегда отличалась феминистскими взглядами и образом «сильной и независимой», дался переезд в страну мужа, она отвечает:

— Не думаю, что переехать за мужем автоматически значит перестать быть феминисткой. Когда человек решает связать свою жизнь с другим, то должен считаться не только со своим мнением, каким бы независимым он ни был. Я не рассматривала такой вариант: я остаюсь в Беларуси, муж — в Эквадоре, а там посмотрим. Не хотела больше пробовать отношения на расстоянии, поэтому решилась на переезд. И не считаю, что стала от этого менее независимой. Точно так же дело обстоит с налаживанием быта и семейной жизни. Ни одни отношения не смогут существовать без компромисса. Просто важно помнить: меняться надо не только ради другого человека, но и ради своего счастья и комфорта.

К своим 37 годам баскетболистка Троина успела пожить на половине континентов. Есть ли интерес к оставшимся неизведанным? Возможно. Есть ли желание притормозить и сбавить обороты? Сложно сказать.

— Есть домоседы, которым, кроме своей страны, ничего не мило. Я же с легкостью приспосабливаюсь к новым условиям. Сейчас пытаюсь привыкнуть к определенной стабильности, работаю брокером, но не исключаю поиск работы в спортивной сфере. Так что загадывать, что будет дальше, бесполезно.

— Как близкие реагируют на вашу жизнь в режиме нон-стоп?

— Родители и друзья всегда спокойно относились к моим разъездам и высокому темпу жизни. Я свободна от давления общества. Возможно, в Беларуси некоторые и считают: если женщина вступила в детородный возраст, то ее миссия — следить за домом и рожать детей. Но спортивная среда очень отличается от нормальной, общепринятой. Спортсменки обычно спрашивают друг у друга, есть ли контракт на следующий год и как нога после операции. Мы не судим по тому, замужем ли девушка и есть ли у нее дети к определенному возрасту. Например, мне в июне исполнится 38, и у меня еще нет детей. Но родители по этому поводу никогда меня не дергали — лишь иногда тактично намекали, что хотели бы внуков.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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