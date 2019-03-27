ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Редкий случай: женщина в Бангладеш родила дважды с разницей в 26 дней

28.03.2019 14:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жительница Бангладеш неожиданно для медиков родила здоровых близнецов через 26 дней после предыдущих родов. Причина оказалась во врожденной аномалии, которую не заметили специалисты, пишет The Guardian.


В феврале 2019 года 20-летняя Арифа Султана стала мамой мальчика. Роды были нормальными. Однако у женщины было две матки — и этого не поняли ни врачи, ни она сама. После первых родов женщина оставалась беременна близнецами.

«Через 26 дней после рождения первого ребенка она прибыла к нам», — рассказала агентству AFP гинеколог Шейла Поддар, которая наблюдала молодую маму. 22 марта Султане сделали экстренное кесарево сечение, и на свет появились близнецы — мальчик и девочка. Все трое были здоровы, уже 26 марта их выписали домой.

«Я не видел ни одного подобного случая за свою 30-летнюю медицинскую карьеру», — сказал Дилип Рой, главный врач округа Джессор в Бангладеш. Он раскритиковал медиков, которые принимали первые роды и не разглядели особенность женщины.

Султана рассказала журналистам, что счастлива быть мамой трех детей, но волнуется о том, как будет их воспитывать. Ее муж зарабатывает почти 6000 бангладешских так (около 70 долларов) в месяц. Детей назвали Ифад Ислам Нур, Мухаммед Хузаифа и Джаннатул Мава Хадиджа.

— Это просто чудо от Аллаха, что все мои дети здоровы, — сказал он журналистам. — Я буду стараться изо всех сил, чтобы они были счастливы.

Состояние, когда у женщины две матки, называется удвоение тела матки или дидельфис. Это врожденная особенность, о которой пациентки могут даже не догадываться. Иногда у таких женщин формируется двойное влагалище.

По оценкам, в США двойная матка встречается у 0,1−0,5% женщин. Насколько часто в обеих матках развивается плод — неизвестно. В 2006 году СМИ описывали случай, когда британка с двумя матками родила тройню. Тот случай называли первым описанным в мировой медицинской практике.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина оказалась во врожденной аномалии, которую не заметили специалисты.
 
Новости дня
Новости разные
 
На выходных до +17: в Беларусь идет потепление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика