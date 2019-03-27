Редкий случай: женщина в Бангладеш родила дважды с разницей в 26 дней

Жительница Бангладеш неожиданно для медиков родила здоровых близнецов через 26 дней после предыдущих родов. Причина оказалась во врожденной аномалии, которую не заметили специалисты, пишет The Guardian .





В феврале 2019 года 20-летняя Арифа Султана стала мамой мальчика. Роды были нормальными. Однако у женщины было две матки — и этого не поняли ни врачи, ни она сама. После первых родов женщина оставалась беременна близнецами.

«Через 26 дней после рождения первого ребенка она прибыла к нам», — рассказала агентству AFP гинеколог Шейла Поддар, которая наблюдала молодую маму. 22 марта Султане сделали экстренное кесарево сечение, и на свет появились близнецы — мальчик и девочка. Все трое были здоровы, уже 26 марта их выписали домой.

«Я не видел ни одного подобного случая за свою 30-летнюю медицинскую карьеру», — сказал Дилип Рой, главный врач округа Джессор в Бангладеш. Он раскритиковал медиков, которые принимали первые роды и не разглядели особенность женщины.

Султана рассказала журналистам, что счастлива быть мамой трех детей, но волнуется о том, как будет их воспитывать. Ее муж зарабатывает почти 6000 бангладешских так (около 70 долларов) в месяц. Детей назвали Ифад Ислам Нур, Мухаммед Хузаифа и Джаннатул Мава Хадиджа.

— Это просто чудо от Аллаха, что все мои дети здоровы, — сказал он журналистам. — Я буду стараться изо всех сил, чтобы они были счастливы.

Состояние, когда у женщины две матки, называется удвоение тела матки или дидельфис . Это врожденная особенность, о которой пациентки могут даже не догадываться. Иногда у таких женщин формируется двойное влагалище.

По оценкам, в США двойная матка встречается у 0,1−0,5% женщин. Насколько часто в обеих матках развивается плод — неизвестно. В 2006 году СМИ описывали случай, когда британка с двумя матками родила тройню. Тот случай называли первым описанным в мировой медицинской практике.