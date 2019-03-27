Пять новых комментаторов. Стало известно, кто еще будет работать на матчах ЧБ по футболу

Белорусская федерация футбола завершила поиск талантов для работы в интернет-эфире на матчах чемпионата Беларуси по футболу в сезоне-2019.



Фото: abff.by

Ранее была определена тройка сильнейших по мнению жюри: Данил Дыдко, Сергей Фаминский и Геннадий Соловей завоевали место в пуле действующих комментаторов.

По итогам народного голосования из пяти конкурсантов на основе их работы в четвертьфинале Кубка Беларуси шанс проявить себя получил Сергей Мельников.

Кроме того, учитывая оценки и отзывы жюри по итогам финала, а также приняв во внимание результаты зрительского голосования, жюри решило предоставить дополнительный шанс проявить себя в «боевых» условиях Павлу Быкову.

Его работа с рядом оговорок была позитивно оценена абсолютно всеми независимыми экспертами, а затем и vox populi подтвердил позитивное отношение к конкурсанту.

Напомним, что чемпионат начинается уже 29 марта.