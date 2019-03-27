28 марта Минский почтамт отмечает 64-й день рождения

28 марта 1955 г. Минский почтамт распахнул свои двери для первых клиентов.

И вот уже на протяжении 64 лет здание столичного почтамта можно по праву назвать украшением центрального проспекта города Минска.

Многие жители столицы считают почтамт символом возрожденного после Великой Отечественной войны города, называют его произведением ручной работы, так как при его строительстве не использовалась спецтехника, все делалось буквально вручную, что, несомненно, свидетельствует об исторической, архитектурной и культурной ценности здания.

И по сей день Минский почтамт – одна из достопримечательностей белорусской столицы. Малахитового цвета колонны, арки, которые придают парадность и торжественность, круглый операционный зал с куполом в форме полусферы, декоративной лепниной и бронзовыми люстрами создают особую атмосферу, которая полюбилась и столичным жителям, и гостям нашего города.

В центре зала – стела, указывающая расстояния до европейских городов. Украшением почтамта также служат уникальные витражи и самые точные часы в Минске, по которым сверяют время жители и гости столицы. Эти часы по праву называют «часами мира», потому как они показывают время во многих городах планеты.

Изображение почтамта можно увидеть на открытках, календарях и сувенирах. Это здание – общедоступный и общепризнанный памятник архитектуры.

Центральное отделение почтовой связи ежедневно обслуживает около 3 тысяч клиентов, различные предприятия, учреждения, организации, которым ежедневно предоставляется свыше 6 тысяч услуг.