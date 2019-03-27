«Ключи забрала, просила выйти». В Гродно судят пьяного водителя, из-за которого в Новый год погибла девочка

Начался суд над водителем, по вине которого в новогоднюю ночь погибла 14-летняя девочка, еще две получили травмы. Первое заседание состоялось в суде Гродненского района в среду, 27 марта, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: СК

На заседании — полный зал: мать и сестра погибшей девочки Карина, которая тоже была участницей ДТП, родственники и близкие семьи, а также родители обвиняемого.

Потерпевшие — Сергей, отец погибшей Насти, и 16-летняя Вика, одна из Гродно: СК завершил расследование ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка">пострадавших в аварии. Девушка 9 дней провела в больнице, полтора месяца ходила в гипсе. Врачи констатировали смещение костей, сейчас ей трудно выпрямить и поднять руку. Поскольку Вика — несовершеннолетняя, в суде присутствовал ее законный представитель — отец.

На скамейке подсудимых — 32-летний Юрий. Парень окончил школу и курсы водителя. Работал водителем в СПК «Озеры» Гродненского района. Недавно развелся. Есть десятилетний сын. Судим не был. Под стражу его взяли почти сразу после трагедии. Юрия обвиняют в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение менее тяжких телесных повреждений. Он свою вину признает полностью.

Из материалов уголовного дела следует, что ДТП произошло в Гродненском районе 1 января в 2.45 на 17-м километре автодороги Н-6053 «Подъезд от агрогородка Озеры к автодороге Р41». Пьяный водитель Nissan вместе с тремя несовершеннолетними пассажирками ехал в направлении автодороги Р41 и не справился с управлением. Машину занесло, она вылетела в кювет, а затем несколько раз перевернулась. 14-летняя Настя скончалась на месте, 16-летняя Вика получила серьезные травмы, 17-летняя Карина отделалась ушибами и ссадинами. Как установило следствие, Настя и Вика сидели в машине сзади и не были пристёгнуты ремнями безопасности. В крови водителя было 1,34 промилле алкоголя.

Обвиняемый рассказал, что накануне аварии отмечал Новый год в кругу семьи — родителей, бабушки и сына. Говорит, выпил несколько стаканчиков пива, а после договорился с девочками о встрече, забрал недопитую бутылку и пошел домой.



Фото: СК

— За вечер выпил около двух литров пива. Настя и Вика пили вино, которое принесли с собой, — рассказывает Юрий. — Потом девочки стали собираться домой. Вика попросила, чтобы я их отвез. Я не хотел ехать. Они стали уговаривать. Я позвонил другу, но тот не поднял трубку. Потом ему набрал кто-то из девочек, но они тоже не дозвонились. Я предложил позвонить отцу, чтобы он приехал их забрал. В итоге согласился. Я тогда не чувствовал себя пьяным.

По словам Юрия, Настя и Вика сели в машину, Карина ехать не хотела, даже ключи от машины забрала, просила девочек выйти, но они отказались, «потому что знали, что я соглашусь и мы все равно поедем». Карина села на переднее сиденье, Вика и Настя — сзади.

— Думал, что все пристегнулись. Мы ехали где-то 10, 15 или 20 минут. Помню, что хотел покурить. То ли сигарета упала, то ли уголек, я отвлекся. В это время автомобиль задним колесом попал в ямку. Машину стало заносить. Я держал руль одной рукой, вожу уже двенадцать лет, — в подробностях рассказывает обвиняемый.

Автомобиль стало бросать из стороны в сторону. Тормозить он боялся, «иначе машина пошла бы кувырком на асфальте». Говорит, попытался выровняться и придал ускорение. Машину развернуло, она три раза опрокинулась и упала на водительскую сторону.

Юрий разбил лобовое стекло и вылез. Карина и Вика тоже кое-как выбрались. Насти не было видно. Девочки пошли искать ее вдоль дороги, думали она выпала во время опрокидывания, но не нашли. Когда вернулись к машине, увидели из-под нее ноги Насти.

— Пытались поднять машину, но куда мне? У меня телефона не было — забыл его дома. Поэтому сказал Карине, чтобы она звонила. Позже Вика сказала, что что-то с рукой.

На вопрос судьи, почему Юрий, опытный водитель, все-таки сел за руль после того, как выпил, почему не вызвал такси, ведь ехать было недалеко, почему его не остановило, что одна из девочек отказывалась ехать, обвиняемый ничего пояснить не смог.

— Потому что дурак! — послышалось из зала.

К слову, за двенадцать лет стажа это первая авария Юрия. Раньше он привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Первым на место ДТП приехал отец Карины и погибшей Насти. Мужчина работает водителем в том же СПК, что и Юрий.

В новогоднюю ночь, около половины первого, Настя и Карина стали проситься к подруге. Отец отпустил, но с условием, что сам завезет их и ровно на час. Девочки быстро собрались, он подвез их к дому подруги, проследил, пока они войдут в дом, а сам уехал. Спустя час девочкам позвонила мама, чтобы ехали домой. Хотела послать за ними отца, но сестры сказали, что уже возвращаются.

— Через двадцать минут звонит Карина и говорит, что Настя под машиной. Я за пять минут туда доехал. Вика бегала в состоянии шока, — вспоминает события той ночи Сергей.



Фото: СК

Он остановил проезжавшую мимо машину, попросил помочь. Вчетвером перевернули автомобиль на колеса. Вызвали скорую, но водитель долго не мог понять, куда ехать, и Сергей поехал навстречу.

— Я шесть раз звонил в скорую. Все говорили, что уже едут. Прошло около пятидесяти минут. Настю начали реанимировать, а потом накрыли. Мне стало плохо. А Юра все кричал: «Сергей, прости», и Вика просила прощения…

Потом Карина призналась отцу, что с Настей и Викой встретили Юру, что не хотела оставлять Настю одну в машине, поэтому согласилась ехать, что один раз Юра чуть не врезался в березу, а потом ускорился и что просила его не гнать…

— Им же только позвони — я бы приехал. Я видел это поле. Машина как с трамплина летела, — еле сдерживая слезы, говорит Сергей. — Понимаю его родителей. Я глубоко верующий человек и не могу оценить жизнь своей дочери. Но моя гражданская позиция другая. Оставляю все на усмотрение суда.

По словам Сергея, родители Юрия предлагали деньги, но он отказался. Сам 23 февраля на месте трагедии установил большой камень с табличкой и крестом в память о погибшей дочери.

Вторая потерпевшая — Вика. Девушка учится на официанта-бармена в политехническом колледже в Гродно. Как она оказалась в компании взрослого нетрезвого мужчины, ее отец объяснить не смог. Говорит, думал, что дочь дома.

В суде девушка призналась, что во время движения сама отстегнула ремень безопасности, Настя тоже не пристегивалась, а только накинула ремень. Слышала, как Карина говорила Юре: «Не пугай меня».

По делу проходит несколько свидетелей. Среди них выжившая Карина, сестра погибшей, милиционер, который выезжал на место трагедии, парень из проезжавшего мимо автомобиля, который помогал поднять машину.

— Я был удивлен, как можно было выскочить в кювет. Дорога там прямая, ровная, широкая. Ни тумана, ни осадков тогда не было. В машине были включены фары дальнего света, — рассказал милиционер, который выезжал на место ДТП. — Я поначалу подумал, может, животное выбежало, или столкновение произошло, пошел посмотреть, были ли осколки. Слышал, как кто-то сказал, что ехали они не сильно быстро.

Следствием установлено, что автомобиль ехал со скоростью около 90 км/ч. Машина принадлежит матери обвиняемого, без техосмотра. Несмотря на это, по словам Юрия, автомобиль был технически исправен.

Рассмотрение дела в суде продолжается. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до семи лет.