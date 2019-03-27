Россельхознадзор в рамках получения официального статуса Международного эпизоотического бюро (МЭБ) как страны с контролируемым риском по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота ("коровье бешенство") планирует запретить поставки говядины на кости из стран, не имеющих такого статуса.

Это, в частности, касается и Беларуси, заявил глава службы Сергей Данкверт в эфире телеканала "Россия 24" в четверг.

"Для того чтобы поставлять свою говядину на рынки других стран, мы должны получить официальный статус МЭБ по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота или по тому, что в народе называют бешенством коров, - сказал он. - Мы провели все анализы, но эксперты МЭБ сказали, что мы не можем получить этот статус, потому что ввозим из стран с неконтролируемым риском на кости мясо и мясокостную муку".

С.Данкверт отметил, что по мясокостной муке решение уже принято.

Как сообщалось, поставки в РФ мясокостной муки из стран, не имеющих официального статуса МЭБ по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, запрещены с 25 марта. Кроме того, запрет касается белковых брикетов из жвачных, а также товаров, имеющих в своем составе данный компонент.

"Теперь мы вынуждены ограничить ввоз мяса на кости. Само по себе мясо, в том числе и из Беларуси, может идти, но, учитывая то, что это страна с неконтролируемым риском, нужно отделять мясо от кости. И поставки, пожалуйста, будут продолжаться", - заверил он.

Перечень стран с официальным статусом МЭБ по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота, из которых возможны поставки этой продукции, размещен на официальном сайте МЭБ. В него входят 48 стран. Соответственно, из стран, которые в этом списке не обозначены, ввоз говядины на кости будет запрещен. Это относится и к странам, входящим в ЕАЭС.