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Президент поручил новому гендиректору "Гомсельмаша" навести порядок, а "кто не хочет работать – за забор"

28.03.2019 14:28 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от нового генерального директора ОАО "Гомсельмаш" Александра Новикова  навести на предприятии порядок и улучшить качество выпускаемой продукции, сообщила пресс-служба главы государства.

"После посещения "Гомсельмаша" я был инициатором, чтобы на это предприятие пристально посмотрели, так как получал сигналы оттуда. А когда посмотрели - там проблем выше крыши", - сказал А.Лукашенко, назначая А.Новикова руководителем предприятия.

В данной связи глава государства потребовал от нового гендиректора навести порядок и разобраться с кадровыми проблемами, принять меры для предотвращения любого рода правонарушений.

"Вы возьмите на контроль, если кто-то решил проблемы эти завуалировать. Там же некоторым наручники надели, а другие, которые должны были контролировать, сидят по домам, зашились, наворовав немало, и думают, что до них не доберутся", - сказал он.

А.Лукашенко подчеркнул, что новый руководитель должен в первую очередь быть заинтересованным в том, чтобы разобраться с непростой ситуацией и навести порядок на предприятии. "Он должен быть заинтересован прежде всего, чтобы вывернуть все наизнанку. Он это прекрасно понимает. Зачем ему брать на себя эти проблемы? С него же будет спрос", - добавил президент.

При этом глава государства ждет от А.Новикова быстрых и эффективных решений, особенно в отношении кадровых вопросов. "Кто хочет - пусть работает, кто не хочет - за забор. Другого выбора у нас нет, ибо мы погубим "Гомсельмаш". А это - бренд нашей страны. Без "Гомсельмаша" сегодня - никуда. Никакое село, никакая промышленность развиваться не может", - заявил он.

В числе главных задач для нового руководителя А.Лукашенко особо выделил необходимость существенно улучшить качество производимой продукции. "Гомсельмаш" нужно поставить на ноги. И главное - это качество. Да, неплохую технику мы производим. Но если не будем работать над качеством, нас выпихнут с рынка, и мы уже не будем хвастаться: цена-качество, мы выигрываем. Люди купят дороже технику, ту, которая будет работать, заплатив в три раза дороже, чем за нашу. Поэтому нам надо каждый день, каждый час работать над качеством. Пока мы отстаем по качеству от ведущих компаний мира", - резюмировал президент.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от нового генерального директора ОАО "Гомсельмаш" Александра Новикова  навести на предприятии порядок и...
 
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