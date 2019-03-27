Президент Беларуси Александр Лукашенко считает работу милиции в стране недостаточно эффективной, сообщила пресс-служба главы государства.

"Если абсолютно честно, я не могу сегодня милиции поставить по 10-балльной шкале оценку 9 или 10, и даже 8 с натяжкой. И я лишний раз в этом убедился (это министра касается и госсекретаря), будучи в Могилевской области", - сказал А.Лукашенко, производя кадровые перестановки в системе МВД.

Глава государства подчеркнул, что "если эффективно работаете, шевелитесь, будут и результаты".

А.Лукашенко напомнил, что поручал министру внутренних дел проследить за наведением порядка в хозяйствах. "Если бы мое поручение министру было выполнено, то этого бардака, который мы видели на одном из машинных дворов во второй день моей поездки по Могилевской области, не было бы. Там ни одной единицы не было живой, превратили в кладбище", - подчеркнул он.

"Поэтому имейте в виду: порядок должен быть во всем. Не только на улицах, не только в борьбе с криминалом. Но и помощь надо оказать по контролю за хранением техники, капитальных зданий и помещений. Без милиции мы это не сделаем. В советские времена милиция была везде. У них до всего было дело. Сейчас мы, видимо, в отдельных местах перчатки беленькие надели и ходим", - сказал глава государства.

"Спрос будет со всех. Мужики, самоуспокаиваться нельзя. Вы видите, что происходит вокруг. Это же безумная трата денег, когда мы что-то создаем, а отдачи такой нет, на что рассчитывали. Это не только вопрос губернаторов и правительства. Мы должны это взять под контроль - люди военные. Порядок не может быть только на улице, где люди ходят. Порядок в целом в стране должен быть, и без милиции мы это не сделаем. Поэтому только вперед!" - подчеркнул А.Лукашенко.

Как сообщалось, начальником учреждения образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь" назначен Сергей Дорошко, который до настоящего времени возглавлял главное управление внутренних дел Минского горисполкома.

Вместо него на эту должность назначен Иван Кубраков, ранее начальник управления внутренних дел Витебского облисполкома.

Соответственно, на пост руководителя УВД Витебского облисполкома назначен Михаил Гриб. Прежде он был заместителем начальника главного управления внутренних дел Минского горисполкома - начальником милиции общественной безопасности.