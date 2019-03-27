Лукашенко прокомментировал свои заявления и кадровые решения по итогам поездки в Могилевскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал свои жесткие заявления во время недавней рабочей поездки в Могилевскую область и последовавшие кадровые решения.

"Я посмотрел по следам этих разборок в Могилеве. Некоторые там начали смещать акценты. Чуть ли Лукашенко не с той ноги встал, пришел, разборки устроил, разогнал всех. Могилевщина плетется в хвосте развития всей страны. Никакого движения вперед. И губернатор был в последний раз в прошлом году предупрежден, что по итогам года мы посмотрим на их работу, и в том числе на руководителей республиканского звена", - сказал А.Лукашенко.

Слова главы государства приводятся в сообщении его пресс-службы.

"Я хочу, чтобы люди понимали, что вопрос не столько в том, что там коровы грязные. Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота. Мы их собирали по всей стране, чтобы укомплектовать молочно-товарные комплексы. И эти коровы не должны около 5 тыс. кг молока давать в год (это тоже неплохой удой, но не для этих коров)", - пояснил он.

Президент также скептически отнесся к некоторым рассуждениям, что такое содержание животных, какое он увидел на ферме в Могилевской области, в порядке вещей. "Технология содержания отвратительная. Видите ли корове не прикажешь, где ей лечь - в навозную жижу или в сухое место, где свежая солома. Это пусть расскажут тем, кто не видел коров никогда", - сказал А.Лукашенко.

Он полагает, что главная причина во вскрывшейся ситуации - безответственность, несмотря на то, что на развитие хозяйства было направлено немало средств. "Свезли туда самое породистое стадо. Все по технологии выстроили. Оказывается, у них соломы не хватило. Но до сих пор в валках на поле солома там валяется. А большую половину запахали, потому что не смогли собрать, не организовали людей. Вот и проблема", - сказал глава государства.

Как сообщалось, в среду А. Лукашенко отправил в отставку вице-премьера Михаила Русого, министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца и губернатора Могилевской области Владимира Доманевского. Кроме того, на помощника президента - инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова возложено исполнение обязанностей председателя Шкловского райисполкома.

Накануне А.Лукашенко во время посещения одного из предприятий агрохолдинга "Купаловское" (Шкловский район, Могилевская область) подверг критике состояние этого предприятия.

"Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих тут еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать. Леонид Васильевич (председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов - ИФ), возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват - наручники и сразу в следственный изолятор", - сказал президент.

Найти виновных и разобраться с работой хозяйства он поручил, увидев грубое нарушение технологических процессов и крайне неудовлетворительные условия содержания животных. "Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга (ООО "Купаловское" - ИФ), я вас вообще не понимаю", - заявил президент.

"Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять. Здесь никогда никто не убирает по-человечески", - отметил он.

В таком же состоянии А.Лукашенко застал и механический двор хозяйства: заброшенная техника в ангарах, металлолом, разбросанные запчасти и требующее ремонта оборудование. "Кругом кладбище - что на улице, что под крышей", - констатировал глава государства.

Комитет госконтроля в среду возбудил уголовное дело по фактам злоупотребления служебными полномочиями со стороны должностных лиц ОАО "Амкодор-Шклов" и ООО "Купаловское".