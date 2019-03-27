ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и ЕС зашли в тупик по документу о приоритетах партнерства - МИД

28.03.2019 13:31 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Переговоры Беларуси и Евросоюза о приоритетах партнерства "зависли", но стороны пытаются найти компромисс, заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

"На данный момент, я бы сказал, к сожалению, по этому документу (о приоритетах партнерства - ИФ) мы находимся практически в тупике", - сказал О.Кравченко журналистам в четверг в Минске.

Вместе с тем замминистра заметил, что "не готов сказать, что они (переговоры - ИФ)  зависли навсегда".

"Все же мы настроены на то, чтобы пытаться найти хоть какой-то компромисс. Это не значит, что переговоры на эту тему приостановлены или закончены. В наших контактах с европейской стороной эта тема есть всегда. И есть обсуждение тех действий, которые мы могли бы предпринять", - продолжил О.Кравченко.

Он подчеркнул, что белорусская сторона в переговорах по приоритетам партнерства "вела себя достаточно гибко и эффективно, с желанием согласовать этот текст".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переговоры Беларуси и Евросоюза о приоритетах партнерства "зависли", но стороны пытаются найти компромисс, заявил заместитель министра иностранных дел Олег...
 
Новости дня
Новости разные
 
Легендарные американцы Papa Roach возвращаются в Минск. Можно получить скидку на билет. Как?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика