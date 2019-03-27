Беларусь и ЕС зашли в тупик по документу о приоритетах партнерства - МИД

Переговоры Беларуси и Евросоюза о приоритетах партнерства "зависли", но стороны пытаются найти компромисс, заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

"На данный момент, я бы сказал, к сожалению, по этому документу (о приоритетах партнерства - ИФ) мы находимся практически в тупике", - сказал О.Кравченко журналистам в четверг в Минске.

Вместе с тем замминистра заметил, что "не готов сказать, что они (переговоры - ИФ) зависли навсегда".

"Все же мы настроены на то, чтобы пытаться найти хоть какой-то компромисс. Это не значит, что переговоры на эту тему приостановлены или закончены. В наших контактах с европейской стороной эта тема есть всегда. И есть обсуждение тех действий, которые мы могли бы предпринять", - продолжил О.Кравченко.

Он подчеркнул, что белорусская сторона в переговорах по приоритетам партнерства "вела себя достаточно гибко и эффективно, с желанием согласовать этот текст".