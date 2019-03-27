ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грузинский балет LELO привезет 11 апреля в Минск новую программу

28.03.2019 13:22 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Взрывная энергетика, неповторимый национальный колорит — по многочисленным просьбам после переаншлага в декабре-2018 грузинский балет LELO возвращается в Беларусь! На этот раз уже с новой программой — "Душа Грузии". 11 апреля в Минске 30 ярчайших танцоров на 2 часа перенесут белорусского зрителя на просторы своей солнечной страны и познакомят с национальной культурой.

Грузинский балет LELO привезет 11 апреля в Минск новую программу
Вот уж точно, яркое шоу в исполнении грузинского коллектива LELO не оставляет никого равнодушным. Молодые! Дерзкие! Безмерно талантливые! В этот раз LELO подготовили особенную программу — вы увидите не просто подборку отдельных  номеров, а целый спектакль, состоящий из 22 танцевальных композиций и объединенный общей идеей и сюжетной линией. В каждом жесте, в каждом взмахе кинжала чувствуются характер, невероятная грация, поразительная техника и безудержная экспрессия.

Грузинский танец требует недюжинной физической выносливости. Молниеносные вращения и акробатические прыжки: искусство на кончиках пальцев зародилось еще до Новой эры, когда воины перед тем, как отправиться в бой, пели и танцевали. В репертуаре коллектива — танцы разных регионов республики, отсюда разнообразие костюмов. А некоторые танцы, пришедшие из горных регионов, больше напоминают схватку, состязание в ловкости и смелости.

Военные, аджарские, аристократические, горские — зритель увидит потрясающие аутентичные танцы! Но и это еще не все: солистом ансамбля выступит несравненный Гиви Кбилашвили, сотрудничавший с такими ведущими ансамблями Грузии как "Метехи", королевский национальный балет Грузии, ансамбль "Сухишвили". К своим 24 годам танцовщик исколесил с гастролями полмира и даже был солистом Синьцзянского большого театра в Китае. К слову, в нескольких номерах программы Гиви выступил в качестве хореографа.

Грузинский балет LELO и солист Гиви Кбилашвили (Грузия) с программой "Душа Грузии"

11 апреля, 19.00

Минск, Центральный Дом офицеров (ул. Красноармейская, 3)

Инфо: +375 29 602-85-72

При поддержке Грузинского культурно-просветительского общества "Мамули"

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взрывная энергетика, неповторимый национальный колорит — по многочисленным просьбам после переаншлага в декабре-2018 грузинский балет LELO возвращается в Беларусь!...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент назначил новых руководителей четырех районов Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика