Грузинский балет LELO привезет 11 апреля в Минск новую программу

Взрывная энергетика, неповторимый национальный колорит — по многочисленным просьбам после переаншлага в декабре-2018 грузинский балет LELO возвращается в Беларусь! На этот раз уже с новой программой — "Душа Грузии". 11 апреля в Минске 30 ярчайших танцоров на 2 часа перенесут белорусского зрителя на просторы своей солнечной страны и познакомят с национальной культурой.



Вот уж точно, яркое шоу в исполнении грузинского коллектива LELO не оставляет никого равнодушным. Молодые! Дерзкие! Безмерно талантливые! В этот раз LELO подготовили особенную программу — вы увидите не просто подборку отдельных номеров, а целый спектакль, состоящий из 22 танцевальных композиций и объединенный общей идеей и сюжетной линией. В каждом жесте, в каждом взмахе кинжала чувствуются характер, невероятная грация, поразительная техника и безудержная экспрессия.

Грузинский танец требует недюжинной физической выносливости. Молниеносные вращения и акробатические прыжки: искусство на кончиках пальцев зародилось еще до Новой эры, когда воины перед тем, как отправиться в бой, пели и танцевали. В репертуаре коллектива — танцы разных регионов республики, отсюда разнообразие костюмов. А некоторые танцы, пришедшие из горных регионов, больше напоминают схватку, состязание в ловкости и смелости.

Военные, аджарские, аристократические, горские — зритель увидит потрясающие аутентичные танцы! Но и это еще не все: солистом ансамбля выступит несравненный Гиви Кбилашвили, сотрудничавший с такими ведущими ансамблями Грузии как "Метехи", королевский национальный балет Грузии, ансамбль "Сухишвили". К своим 24 годам танцовщик исколесил с гастролями полмира и даже был солистом Синьцзянского большого театра в Китае. К слову, в нескольких номерах программы Гиви выступил в качестве хореографа.

Грузинский балет LELO и солист Гиви Кбилашвили (Грузия) с программой "Душа Грузии"

11 апреля, 19.00

Минск, Центральный Дом офицеров (ул. Красноармейская, 3)

Инфо: +375 29 602-85-72

При поддержке Грузинского культурно-просветительского общества "Мамули"