Беларуские врачи провели операцию на сердце младенца, который весил меньше 1,5 кг

Сегодня, 28 марта, беларуские детские кардиохирурги провели уникальную операцию. Они прооперировали сердце младенца с массой тела в один килограмм 135 граммов. Информация об этом появилась на сайте Минздрава.

Детские кардиохирурги при помощи операции корректировали врожденный порок сердца младенца. Он родился раньше времени, ему срочно требовалась помощь. Как сказал директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский, случай – уникальный за всю историю детской кардиохирургии. «Согласно нашим сведениям, в мире пока что не проводились такие сложные операции малышу с таким весом», – заявил медик.

Дроздовский также отметил, что успех операции – результат слаженной работы команды специалистов. «Этому предшествовала серьезная подготовительная работа вначале неонатологов, а затем наших кардиохирургов, анестезиологов и других специалистов», – подытожил директор.