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В Беларуси запустили платформу, где можно собрать деньги на любую идею

28.03.2019 14:55 — Разное | KYKY  
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Не успели беларусы освоить краудфандинг, как в стране появился очередной крутой вариант собрать денег, чтобы воплотить в жизнь самую разную инициативу – фандрайзинг. Речь про проект MolaMola, который сегодня, 27 марта, запустила площадка Ulej. Идею сервиса подал активист Антон Мольтоко. 

Что такое MolaMola

Сервис, где можно собрать любую сумму на любой проект: от помощи бездомным, до организации локального опен-эйра. Причем взамен ничего давать людям не нужно. Подробнее о сервисе у себя в Facebok рассказал Антон Мотолько: «Еще полгода назад в голове возникла идея, что в Беларуси не хватает удобного сервиса для сбора денег на карту. Полгода ничего не делал, а в декабре мы пришли в Ulej обсуждать вариант сбора денег на #БНР101, и тогда-то я и рассказал Эдуарду Бабарико [основатель краудплощадки Ulej и стартапа MolaMola] про свою идею. И что не хватает очень нам удобного инструмента. Ведь на самом Ulej ты не можешь собирать на штрафы или безвозмездную помощь, ты взамен должен предоставить какой-то продукт/услугу. На «Талаке» речь про более основательные кампании, длительные. А когда речь о том, что появилась новость: «Случилась беда, давайте поможем», –  вот тут MolaMola и подходит на все 100%». 

Как мне собрать денег на проект на новой площадке? 

Все очень просто, рассказываем пошагово: 

  1. Заходите на MolaMola
  2. Описываете цель сбора денег и указываете необходимую вам сумму 
  3. Указываете платежную карту, на которую вам будут перечислять деньги
  4. Ждете 15 минут, получаете ответ от модератора о запуске кампании и ждете первых поступлений на счет. 

Важно: средства, которые переводит спонсор проекта, сразу зачисляются на карт-счет автора кампании с вычетом комиссии платформы и банка-партнера «Белгазпромбанк». Общая комиссия составляет 6% от каждого перевода, но не менее 1,1 рубля. Минимальный единоразовый платеж для спонсора проекта составляет 10 рублей. Максимальный – 500 рублей. При этом ограничений по запрашиваемой сумме сбора для автора кампании нет. 

Но есть условия: автором кампании может стать только совершеннолетний пользователь. У автора кампании должна быть карточка любого беларуского банка. И самое главное: цели и идеи кампания не должны противоречить законодательству Беларуси. 


  
Какие проекты уже запустили на MolaMola: 

Например, довольно серьезные – «Дислексия: интенсив для учителей». Авторы проекта хотят собрать 3 800 рублей для того, чтобы организовать интенсив по диагностике, коррекции, и обучению детей с дислексией для 150 школьных учителей. Есть на площадке и городские проекты  – «Модная крыша на велогараж». Студенты собирают 700 рублей, чтобы доделать велогараж, который они своими руками соорудили этой зимой. Пожалуй, самый трогательный проект – «Изучение куликов на станции кольцевания». Туровская станция кольцевания птиц просит у людей  6 370 тысяч, чтобы продолжить изучать маленьких птиц куликов. 

«Самое главное условие для краудкампаний на Ulej.by – наличие уникального продукта. Поэтому у проекта Ulej и MolaMola разные задачи, цели и, частично, аудитории. Мы рассматриваем и такой сценарий, когда автор идеи изначально размещается на MolaMola и привлекает стартовое финансирование, а затем с хорошо проработанным проектом выходит на Ulej»,  – говорит Анна Самарская, директор по развитию краудфандинговой площадки Ulej

«Это инструмент для того самого гражданского общества, о которым мы постоянно говорим, где люди сами помогают друг другу при возникновении тех или иных ситуаций. Очень важно, что появился инструмент сбора денег, который помогает решить какую-то проблему и сделать это быстро и просто», – говорит Антон Мотолько.

 
Теги: Новости
 
 
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Не успели беларусы освоить краудфандинг, как в стране появился очередной крутой вариант собрать денег, чтобы воплотить в жизнь самую разную инициативу –...
 
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