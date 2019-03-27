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В Беларуси запустили платформу, где можно собрать деньги на любую идею
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Не успели беларусы освоить краудфандинг, как в стране появился очередной крутой вариант собрать денег, чтобы воплотить в жизнь самую разную инициативу – фандрайзинг. Речь про проект MolaMola, который сегодня, 27 марта, запустила площадка Ulej. Идею сервиса подал активист Антон Мольтоко.
Что такое MolaMola
Сервис, где можно собрать любую сумму на любой проект: от помощи бездомным, до организации локального опен-эйра. Причем взамен ничего давать людям не нужно. Подробнее о сервисе у себя в Facebok
Как мне собрать денег на проект на новой площадке?
Все очень просто, рассказываем пошагово:
Важно: средства, которые переводит спонсор проекта, сразу зачисляются на карт-счет автора кампании с вычетом комиссии платформы и банка-партнера «Белгазпромбанк». Общая комиссия составляет 6% от каждого перевода, но не менее 1,1 рубля. Минимальный единоразовый платеж для спонсора проекта составляет 10 рублей. Максимальный – 500 рублей. При этом ограничений по запрашиваемой сумме сбора для автора кампании нет.
Но есть условия: автором кампании может стать только совершеннолетний пользователь. У автора кампании должна быть карточка любого беларуского банка. И самое главное: цели и идеи кампания не должны противоречить законодательству Беларуси.
Например, довольно серьезные –
«Самое главное условие для краудкампаний на Ulej.by – наличие уникального продукта. Поэтому у проекта Ulej и MolaMola разные задачи, цели и, частично, аудитории. Мы рассматриваем и такой сценарий, когда автор идеи изначально размещается на MolaMola и привлекает стартовое финансирование, а затем с хорошо проработанным проектом выходит на Ulej», – говорит Анна Самарская, директор по развитию краудфандинговой площадки Ulej
«Это инструмент для того самого гражданского общества, о которым мы постоянно говорим, где люди сами помогают друг другу при возникновении тех или иных ситуаций. Очень важно, что появился инструмент сбора денег, который помогает решить какую-то проблему и сделать это быстро и просто», – говорит Антон Мотолько.
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Не успели беларусы освоить краудфандинг, как в стране появился очередной крутой вариант собрать денег, чтобы воплотить в жизнь самую разную инициативу –...
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