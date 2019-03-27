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В «Одноклассниках» появилась мова

28.03.2019 14:36 — Разное | KYKY  
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Сайт «Одноклассники» запустил беларуский вариант интерфейса, пишет marketing.by. Беларуский язык доступен пользователям на всех платформах: в версиях на компьютер и мобильный телефон, а также в приложениях на iOS и Android. Теперь «Стужка», «Нататка» и «Упрыгож фота» – это реальность.

Видимо, создатели сайта обратили, наконец, внимание на то, что Беларусь – вторая после России страна по количеству пользователей этой социальной сети. Каждый месяц ее посещают более 2,7 миллиона беларусов, то есть почти каждый третий житель нашей страны.

Сервис уже работает: включаете мову на любом из устройств – она тут же активируется на всех остальных версиях «Одноклассников». Чтобы реализовать инновацию, разработчики перевели более 100 тысяч слов. После запуска беларуского языка даже оповещения, которые отправляют вам в том числе на электронную почту, приходят по-беларуски. Отметим, что самым коротким словом в интерфейсе оказалось «ў», а самым длинным – «канфідэнцыяльнасць».

При смене языка на родной беларуский меняется также шапка сайта. Там появляется фрагмент национального костюма с традиционным орнаментом. 

Читайте по теме: «В следующем году возьмём фокус на Беларусь». Беседа с главой «Одноклассников» о цензуре, репутации соцсети и мове

 
 
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Сайт «Одноклассники» запустил беларуский вариант интерфейса, пишет marketing.by. Беларуский язык доступен пользователям на всех платформах: в версиях на компьютер и...
 
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