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В Минске Citroen насмерть сбил пешехода. Разыскиваются очевидцы
Новости Беларуси. В Минске 27 марта примерно в полшестого утра Citroen сбил пешехода. Ведётся поиск свидетелей.
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Пострадавшая с тяжкими телесными повреждениями была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз.
Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.
Весной 2019 года в Слонимском районе пассажиры такси устроили потасовку на трассе в тёмное время суток.
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Новости Беларуси. В Минске 27 марта примерно в полшестого утра Citroen сбил пешехода. Ведётся поиск свидетелей. Как сообщает УСК по Минску, 63-летний водитель за рулём...
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