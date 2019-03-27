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В Минске Citroen насмерть сбил пешехода. Разыскиваются очевидцы

28.03.2019 15:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске 27 марта примерно в полшестого утра Citroen сбил пешехода. Ведётся поиск свидетелей.  

Как сообщает УСК по Минску, 63-летний водитель за рулём Citroen С4 ехал по проспекту газеты Звязда. В определённый момент произошёл наезд на 55-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу, по предварительной информации, на красный свет.  

Пострадавшая с тяжкими телесными повреждениями была доставлена в больницу, где скончалась от полученных травм.  

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ. Место происшествия осмотрено, назначено проведение ряда экспертиз.  

Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.  

Весной 2019 года в Слонимском районе пассажиры такси устроили потасовку на трассе в тёмное время суток. 

Одного из них сбил автомобиль – здесь подробности.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске 27 марта примерно в полшестого утра Citroen сбил пешехода. Ведётся поиск свидетелей.   Как сообщает УСК по Минску, 63-летний водитель за рулём...
 
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