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Белорусскую армию обеспечат новыми образцами военной формы

28.03.2019 15:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Это одежда как для повседневной носки, так и для боевых выходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновить планируют и предметы экипировки – разгрузочные жилеты, налокотники, наколенники и рюкзаки. Для создания военного гардероба использовались современные износоустойчивые материалы.

Белорусскую армию обеспечат новыми образцами военной формы

Сейчас обновленная форма проходит комплексную проверку. Специалисты изучают особенности носки, качество и практичность. Обеспечить Вооруженные Силы новыми образцами военной формы планируют в ближайшие два года.

Белорусскую армию обеспечат новыми образцами военной формы

Александр Панферов, первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил Беларуси:
Мы, прежде всего, анализируем мировой опыт. Анализируем опыт тех государств, которые прошли через горнила военных действий. Мы не ставим перед собой какое-то приукрашивание военной формы. Мы считаем, что форма одежды должна быть прежде всего практичной.

Сегодня та боевая форма одежды, которая планово поступает в войска, прошла носку, скажем так, испытания в ходе различного рода учений, занятий, полевых выходов. Получила самые положительные отзывы от военнослужащих. Естественно, мы внесли какие-то незначительные коррективы.

Белорусскую армию обеспечат новыми образцами военной формы

28 марта тему тылового обеспечения армии обсуждали в Минске. Представители Министерства обороны рассказали журналистам про модернизацию военных городков и строительство жилья для офицеров. Новые дома появятся в Минске, Боровлянах и Мачулищах. Ожидается, что жилье получат несколько сотен семей.

Белорусскую армию обеспечат новыми образцами военной формы

Сейчас в очереди на улучшение жилищных условий стоит около 10 тысяч военнослужащих.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Это одежда как для повседневной носки, так и для боевых выходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновить планируют и предметы...
 
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