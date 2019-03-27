30 марта пройдет ежегодная акция «Час Земли»





Ежегодная акция «Час Земли» проходит с 2007 года. Организатором выступает Всемирный фонд дикой природы. Выключая свет, миллионы людей в разных городах планеты демонстрируют свое небезразличное отношение к сохранению энергоресурсов, воспитанию культуры энергопотребления, последствиям изменения климата.

Смысл праздника гораздо шире отключения света. Час Земли служит основой единения экологических движений, которые к этому событию привязывают множество тематических мероприятий. По всему миру проводятся лекций и конференций, праздничные шествия, организуются тематические кемпы. Во¬прос сокращения потребления энергии становится одним из ключевых в настоящей экологической обстановке. «Час Земли» привлекает внимание к этой проблеме и позволяет расширить информированность населения. В Витебской области в рамках акции проходят тематические мероприятия в учреждениях образования и трудовых коллективах. По данным ГПО «Белэнерго» во время проведения акции в Беларуси ежегодно экономят электроэнергии эквивалентно потреблению энергии в течение месяца 380 белорусскими семьями.

В Витебской области на один час погаснет подсветка административных и жилых зданий, торговых центров, рекламных щитов. Общественные экологи, студенты вузов накануне проводят информационно-разъяснительную работу и флешмобы.

Принять участие в акции может каждый житель планеты Земля 30 марта 2019 года с 20.30 до 21.30, выключив свет и отключив ненужные электроприборы дома.