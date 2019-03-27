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Зазеленеет пусть поселок наш! В Вороново в честь 75-летия Гродненской области посадили декоративные кустарники
28.03.2019 — Разное | Вороновская газета
Сезон весенних посадок стартует, как только сойдет снег, и завершается в мае. Сегодня армия добровольцев по озеленению вышла на ул. Держинского в райцентре. Улица примыкает к городскому парку, поэтому живая изгородь для отделения зоны отдыха от дороги пришлась как нельзя кстати.
Вооружились посадочным инвентарем и желанием сделать родной поселок краше более 40 представителей общественных объединений. Волонтеры из районных организаций и комитетов РОО «Белая Русь», Белорусского фонда мира, Федерации профсоюзов Беларуси, совета ветеранов и райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, имея большой опыт в этом деле, подавали пример молодежи. К слову, самым многочисленным оказался «зеленый» десант как раз Белорусского республиканского союза молодежи.
Галина ШЛЕМПО.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Зазеленеет пусть поселок наш! В Вороново в честь 75-летия Гродненской области посадили декоративные кустарники
Сезон весенних посадок стартует, как только сойдет снег, и завершается в мае. Сегодня армия добровольцев по озеленению вышла на ул. Держинского в райцентре. Улица...
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