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Австрийский канцлерпоговорит с Лукашенко о правах человека
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл в Беларусь. Его визит продлится два дня.
Напомним, в ходе визита глава австрийского правительства примет участие в открытии мемориала жертвам лагеря смерти «Тростенец». В годы Второй мировой войны здесь были убиты более 10 тыс. австрийских евреев.
Себастьяна Курса в ходе визита сопровождают представители еврейской общины Австрии, а также родственники убитых в Тростенце.
Также Себастьян Курц проведет переговоры с главой Беларуси Александром Лукашенко. Он намерен обсудить двусторонние отношения, отношения между ЕС и нашей страной, а также ситуацию с правами человека и гражданскими правами в Беларуси, о чем
Ранее МИД Беларуси сообщал, что программой визита также предусмотрены переговоры Себастьяна Курца с премьер-министром Сергеем Румасом.
Это уже третий визит Курца в Беларусь. Ранее он посещал нашу страну в качестве министра иностранных дел Австрии.
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Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл в Беларусь. Его визит продлится два дня.
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