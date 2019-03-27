Австрийский канцлерпоговорит с Лукашенко о правах человека









Напомним, в ходе визита глава австрийского правительства примет участие в открытии мемориала жертвам лагеря смерти «Тростенец». В годы Второй мировой войны здесь были убиты более 10 тыс. австрийских евреев.





Себастьяна Курса в ходе визита сопровождают представители еврейской общины Австрии, а также родственники убитых в Тростенце.





написал Курц в своем твиттере, передает reform.by Также Себастьян Курц проведет переговоры с главой Беларуси Александром Лукашенко. Он намерен обсудить двусторонние отношения, отношения между ЕС и нашей страной, а также ситуацию с правами человека и гражданскими правами в Беларуси, о чемКурц в своем твиттере, передает









Ранее МИД Беларуси сообщал, что программой визита также предусмотрены переговоры Себастьяна Курца с премьер-министром Сергеем Румасом.





Это уже третий визит Курца в Беларусь. Ранее он посещал нашу страну в качестве министра иностранных дел Австрии.