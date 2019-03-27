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За "обосранных коров" ответит и Шуневич? Лукашенко оценил работу МВД

28.03.2019 15:39 — Разное | Партизан  
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Лукашенко не может оценить работу МВД на отлично. Об этом он заявил сегодня при назначении новых глав УВД и Академии МВД.



"Если абсолютно честно, я не могу сегодня милиции поставить по 10-балльной шкале оценку 9 или 10, и даже 8 с натяжкой. И я лишний раз в этом убедился (это министра касается и госсекретаря), будучи в Могилевской области", — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что поручал министру внутренних дел весной 2018 года провести проверку на сельхозпредприятиях.

"И если бы мое поручение министру было выполнено, то этого бардака, который мы видели на одном из машинных дворов во второй день моей поездки по Могилевской области, не было бы. Там ни одной единицы не было живой, превратили в кладбище", — заявил Лукашенко.

Новых назначенцев президент призвал взять под контроль не только улицы и борьбу с криминалом. Милиция должна помочь контролировать хранение техники, капитальных зданий и помещений, передает БелТА.

«Без милиции мы это не сделаем. В советские времена милиция была везде. У них до всего было дело. Сейчас мы, видимо, в отдельных местах перчатки беленькие надели и ходим», — сказал глава государства.

"Спрос будет со всех. Мужики, самоуспокаиваться нельзя. Вы видите, что происходит вокруг, - сказал Лукашенко. - Это же безумная трата денег, когда мы что-то создаем, а отдачи такой нет, на что рассчитывали. Это не только вопрос губернаторов и правительства. 

Мы должны это взять под контроль - люди военные. Порядок не может быть только на улице, где люди ходят. Порядок в целом в стране должен быть, и без милиции мы это не сделаем", - отметил Лукашенко. 



Иван Кубраков вернулся в Минск из Витебска и будет руководить столичной милицией. Ранее он уже был заместителем начальника ГУВД Минского горисполкома и возглавлял милицию общественной безопасности.

Публичная оценка работы МВД и лично министра Игоря Шуневича прозвучала накануне ананонсированного совещения силовиков. В конце февраля Лукашенко пообещал на встрече задать прямые вопросы и потребовать таких же прямых и откровенных ответов от силового блока страны.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Лукашенко не может оценить работу МВД на отлично. Об этом он заявил сегодня при назначении новых глав УВД и Академии МВД.
 
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