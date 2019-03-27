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"СБ" объяснила задержание Вольского: "разгоряченная толпа" могла пойти бросать камни в стекла

28.03.2019 15:28 — Разное | Партизан  
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В газете «СБ-Беларусь сегодня» вышла очередная колонка пропагандиста Андрея Муковозчика.


Вольский и Аракелян, архивное фото

В ней он объяснил, почему 25 марта в центре Минска надо было задержать музыкантов Лявона Вольского, Дмитрия Войтюшкевича, Игоря Ворошкевича и Павла Аракеляна.

Муковозчик в своем тексте сначала обращает внимание на то, что некоторые песни белорусских музыкантов имеют якобы провокативный смысл: например, песня NRM «Мы – партизаны, лесные братья» или BRUTTO «Кто против народа, отведай кастета!»

«И когда художник-творец легендой выходит в определенный день в центр города с гитарой, будьте уверены – он не сильно думает. Он хочет хайпа. У него в футляре – протест. Не сильно и важно, против чего, — он есть. У легендарного музыканта и протест соответственно легендарного размера. В смысле – ну совсем уж необдуманный.

Им же, задержанным Вольскому, Войтюшкевичу, Ворошкевичу и примкнувшему к ним Аракеляну, — им же не было дела, чем займется молодая, безбашенная, разгоряченная их песнями толпа после того, как они свой хайп словят и инструменты сложат? Цветочки она пойдет нюхать или камнями в стекла бросать – это ведь уже не их забота, правда?

А ну как провокатор в той случайно собравшейся (а совсем даже не ими собранной, да ведь?) толпе появится – что тогда делать? Звать милицию? Так она уже здесь, она – по долгу службы – подумала заранее. Так что вы уж извините и пройдемте. Вчетвером посидеть пару часов в РУВД, вспомнить молодость — тоже, знаете ли, приключение. Будет о чем писать. В новых песнях. Или уже и в мемуарах», – пишет государственный пропагандист.

После этого Муковозчик презрительно характеризует сам праздник Дня Воли: «Вы что, собственно, собирались отмечать? Как сто лет назад кучка утопистов крикнула «незалежнасць» и разбежалась, ничего не сделав?» 

Пропагандист также упрекает музыкантов, что те не хотят собираться праздновать 9 мая или 3 июля.

"Внутренний протест есть у каждого человека. У творческого – тем более. Корни его, видимо, в том трехлетнем возрасте, когда – будешь манную кашу кушать? Не манную, не кашу и не буду! Но взрослые люди, хотел было написать и остановился. 

Ведь художники – они же всю жизнь дети. Особенно легендарные. Так оно устроено и иначе оно не работает. Поэтому надо разговаривать и объяснять. Как учит педагогика – спокойно, по-взрослому, не подстраиваясь и без сюсюканья", – пишет Муковозчик.

 
Теги: Минск
 
 
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В газете «СБ-Беларусь сегодня» вышла очередная колонка пропагандиста Андрея Муковозчика.
 
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