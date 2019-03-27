«Даже не 8 с натяжкой»: Лукашенко оценил работу милиции

Александр Лукашенко назвал работу милиции недостаточно эффективной, хотя и признал ее основой всей нашей общественной безопасности и борьбы с криминалом.

Напомним, сегодня глава Беларуси произвел кадрвые перестановки в том числе в системе Министерства внутренних дел. Начальником учреждения образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь" назначен Сергей Дорошко. Главой ГУВД Мингорисполкома стал Иван Кубраков, на пост руководителя УВД Витебского облисполкома назначен Михаил Гриб.

Официальный лидер Беларуси признал, что не может поставить правоохранительным органам не то что 10-ку, но и 9, и «даже 8 с натяжкой».

«И я лишний раз в этом убедился, будучи в Могилевской области», - пояснил Лукашенко.

По его словам, там он пытался поручить министру внутренних дел проследить за наведением порядка в хозяйствах, но посетовал, что поручение фактически выполнено не было.

«Порядок должен быть во всем. Не только на улицах, не только в борьбе с криминалом. Но и помощь надо оказать по контролю за хранением техники, капитальных зданий и помещений. Без милиции мы это не сделаем», - предложил глава Беларуси.

Почему-то позитивом Лукашенко считает то, что «в советские времена милиция была везде», «у них до всего было дело», а сейчас, посетовал, что ситуация изменилась. Политик также рассказывал о необходимости навести порядок и возложил эту функцию на военных, сообщает БелТА.

«Спрос будет со всех. Мужики, самоуспокаиваться нельзя. Вы видите, что происходит вокруг, - сказал официальный лидер. - Это же безумная трата денег, когда мы что-то создаем, а отдачи такой нет, на что рассчитывали. Это не только вопрос губернаторов и правительства. Мы должны это взять под контроль - люди военные».