|
«Даже не 8 с натяжкой»: Лукашенко оценил работу милиции
Александр Лукашенко назвал работу милиции недостаточно эффективной, хотя и признал ее основой всей нашей общественной безопасности и борьбы с криминалом.
Напомним, сегодня глава Беларуси произвел
Официальный лидер Беларуси признал, что не может поставить правоохранительным органам не то что 10-ку, но и 9, и «даже 8 с натяжкой».
«И я лишний раз в этом убедился, будучи в Могилевской области», - пояснил Лукашенко.
По его словам, там он пытался поручить министру внутренних дел проследить за наведением порядка в хозяйствах, но посетовал, что поручение фактически выполнено не было.
«Порядок должен быть во всем. Не только на улицах, не только в борьбе с криминалом. Но и помощь надо оказать по контролю за хранением техники, капитальных зданий и помещений. Без милиции мы это не сделаем», - предложил глава Беларуси.
Почему-то позитивом Лукашенко считает то, что «в советские времена милиция была везде», «у них до всего было дело», а сейчас, посетовал, что ситуация изменилась. Политик также рассказывал о необходимости навести порядок и возложил эту функцию на военных,
«Спрос будет со всех. Мужики, самоуспокаиваться нельзя. Вы видите, что происходит вокруг, - сказал официальный лидер. - Это же безумная трата денег, когда мы что-то создаем, а отдачи такой нет, на что рассчитывали. Это не только вопрос губернаторов и правительства. Мы должны это взять под контроль - люди военные».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко назвал работу милиции недостаточно эффективной, хотя и признал ее основой всей нашей общественной безопасности и борьбы с криминалом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)