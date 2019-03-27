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Первый онлайн конкурс по информатике прошел в г. Бресте

28.03.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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22 марта 2019 года в рамках международного сотрудничества между Группой школы в г. Ломазы (Республика Польша) и ГУО «Средняя школа №13 г. Бреста имени В.И. Хована» состоялся первый онлайн конкурс по информатике «Юный информатик».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64737.php

Первый онлайн конкурс по информатике прошел в г. Бресте

В конкурсе приняли участие 55 учащихся: учащиеся VII B класса с польской стороны и учащиеся IV-VI классов с белорусской стороны.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64737.php

Первый онлайн конкурс по информатике прошел в г. Бресте

Вопросы включали в себя различные сведения из области информатики: представление информации, устройства ввода-вывода, устройства обработки информации, логические задачи, задачи, для решения которых необходимо знание визуальной событийно-ориентированной среды программирования Scrarch.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64737.php

Первый онлайн конкурс по информатике прошел в г. Бресте

По результатам проведения конкурса первое место раздели:

· Tomasz Kuawiec (VII B класс, Республика Польша)

· Wiktoria Hołonowicz (VII B класс, Республика Польша)

· Шафоростова Евгения (6 «А» класс, Республика Беларусь)

Володько Валерий (4 «А» класс, Республика Беларусь)


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64737.php

Первый онлайн конкурс по информатике прошел в г. Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64737.php

Первый онлайн конкурс по информатике прошел в г. Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64737.php

Первый онлайн конкурс по информатике прошел в г. Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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  22 марта 2019 года в рамках международного сотрудничества между Группой школы в г. Ломазы (Республика Польша) и ГУО «Средняя школа №13 г. Бреста имени В.И. Хована»...
 
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