Новую трехзвездочную гостиницу планируют построить в Бресте

В Бресте планируется построить новую гостиницу среднего класса. Об этом сообщил сегодня на заседании областного исполнительного комитета его председатель Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.



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"В конце прошлого года в Бресте ввели в строй гостиницу сети "Хилтон", и на перспективу мы не сбрасываем со счетов эту тему. Уже подготовлен инвестиционный проект по участку для строительства еще одной гостиницы такого же класса в городе", - сказал губернатор.

В частности, речь может идти об инвестиционном договоре, заключенном облисполкомом с ООО "Жилстройкомплект", по которому под строительство гостиницы выделен земельный участок на углу улиц Советская и Дзержинского. Кроме того, после расторжения инвестдоговора с представителями французской компании Accor Group по строительству гостиницы сети отелей Ibis, остается свободной площадка по соседству с легкоатлетическим манежем.

На заседании обсуждался вопрос подготовки объектов придорожного сервиса и инфраструктуры на территории региона к обслуживанию гостей II Европейских игр. В связи с ожидаемым увеличением транзитного потока иностранных граждан отмечалась необходимость обеспечения болельщиков и гостей местами для размещения с соответствующим уровнем сервиса, а также необходимой туристической и путевой информацией. На территории Брестской области в районах автодороги М1/Е30 в настоящее время насчитывается 4060 койко-мест. За прошлый год средняя загрузка по объектам составила 43%, в туристический сезон - 63%.

Директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Андрей Молчан считает, что Брестская область уже практически приблизилась к критической черте по объемам размещения туристов. "63% - это высокий показатель, который был достигнут в обычный год. А мы в этом году ожидаем особого наплыва гостей и туристов, поэтому надо внимательно рассмотреть возможность расширения объемов средств размещения как в перспективе, так и сейчас. Подумать, может быть, о каких-то временных пунктах размещения", - сказал он.

Председатель облисполкома поручил в этой связи проработать вопрос размещения иностранных гостей на время II Европейских игр в студенческих общежитиях, задействовать расположенные в непосредственной близости к автомагистрали М1/Е30 агроусадьбы и оздоровительные учреждения. Кроме того, нужно оборудовать всем необходимым площадки для байкеров, караванеров