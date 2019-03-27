Жесткое задержание автомобиля на пр. Жолтовского в Пинске - официальный комментарий ГОВД





«Сотрудники отделения наркоконтроля Пинского ГОВД с использованием служебной машины заблокировали движение автомобиля «Hyundai Solaris». Граждане отказывались открывать двери. Правоохраниетлям пришлось разбить стекла, применить физическую силу и специальные средства. После этого все трое были задержаны. В настоящее время двое из них находятся в ИВС Пинского ГОВД», — отметил Александр Костюкевич, и уточнил, что к ещё одному из группы задержанных применена была мера пресечения в виде подписки о невыезде.



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Согласно предварительной версии, задержали троицу по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

«В ходе личного обыска у данных граждан было обнаружено и изъято два свертка. Один из изоляционной ленты чёрного цвета, с находящимся внутри веществом, второй — свёрток полиэтилена, также с находящимся в нем веществом. В связи с тем, что изъятые вещества в свёртках, возможно, являются наркотическими средствами либо психотропными веществами по ним назначены химические экспертизы. Проводится проверка», — пояснил представитель Пинского ГОВД.

По результатам проверки и экспертного исследования будет принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в нем.