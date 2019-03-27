ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На автодороге М1/Е30 планируют провести ремонт

28.03.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

На автодороге М1/Е30 планируют провести ремонтные работы, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в пресс-центре БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64734.php

На автодороге М1/Е30 планируют провести ремонт

"Задумываемся о том, чтобы приступить к реконструкции и ремонту дороги М1/Е30, подходят все эксплуатационные сроки. Последние ремонты выполнялись лет 10-12 назад, а на некоторых участках и гораздо ранее", - сказал Алексей Авраменко.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64734.php

На автодороге М1/Е30 планируют провести ремонт

Алексей Авраменко

В ближайшее время завершается реконструкция автодороги М6. "К 1 июня по ней полностью должно быть открыто движение. Это очень крупный инфраструктурный проект - около 150 км обновленного транспортного коридора, который будет вести к границе с Польшей", - отметил министр.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64734.php

На автодороге М1/Е30 планируют провести ремонт

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На автодороге М1/Е30 планируют провести ремонтные работы, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в пресс-центре БЕЛТА. "Задумываемся о том,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси с 1 апреля вырастет базовая арендная величина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика