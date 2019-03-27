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На автодороге М1/Е30 планируют провести ремонт
28.03.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
На автодороге М1/Е30 планируют провести ремонтные работы, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в пресс-центре БЕЛТА.
"Задумываемся о том, чтобы приступить к реконструкции и ремонту дороги М1/Е30, подходят все эксплуатационные сроки. Последние ремонты выполнялись лет 10-12 назад, а на некоторых участках и гораздо ранее", - сказал Алексей Авраменко.
Алексей Авраменко
В ближайшее время завершается реконструкция автодороги М6. "К 1 июня по ней полностью должно быть открыто движение. Это очень крупный инфраструктурный проект - около 150 км обновленного транспортного коридора, который будет вести к границе с Польшей", - отметил министр.
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На автодороге М1/Е30 планируют провести ремонтные работы, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в пресс-центре БЕЛТА. "Задумываемся о том,...
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