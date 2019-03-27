С января 2016 года в Ленинском районе г. Бреста действует межведомственный социальный проект «Безопасный микрорайон».



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Дружеские связи между учебными заведениями «Средняя школа № 20 г . Бреста им. Героя Советского Союза Д.М.Карбышева» и «Средняя школа № 13 г . Бреста им. В.И.Хована» дают возможность проводить большую работу по снижению уровня правонарушений несовершеннолетних, сокращению числа различных факторов, которые негативно влияют на безопасную жизнедеятельность детей на улице, в семье, школе.

Одно из направлений проекта - «Микрорайон» - позволяет организовать самозанятость несовершеннолетних во внеурочное время. В дни весенних каникул для подростков была организована «Игра», которая проходила в 2 этапа. 1-й этап - правовая викторина, 2-й – спортивная эстафета. Учащиеся показали высокий уровень знаний в области права и были награждены памятными дипломами. Победила дружба. Дети провели время с удовольствием и пользой!