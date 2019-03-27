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В Ленинском районе г. Бреста действует межведомственный социальный проект «Безопасный микрорайон»
28.03.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
С января 2016 года в Ленинском районе г. Бреста действует межведомственный социальный проект «Безопасный микрорайон».
Дружеские связи между учебными заведениями «Средняя школа №
Одно из направлений проекта - «Микрорайон» - позволяет организовать самозанятость несовершеннолетних во внеурочное время. В дни весенних каникул для подростков была организована «Игра», которая проходила в 2 этапа. 1-й этап - правовая викторина, 2-й – спортивная эстафета. Учащиеся показали высокий уровень знаний в области права и были награждены памятными дипломами. Победила дружба. Дети провели время с удовольствием и пользой!
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С января 2016 года в Ленинском районе г. Бреста действует межведомственный социальный проект «Безопасный микрорайон». Дружеские связи между учебными...
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