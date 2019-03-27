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В Ленинском районе г. Бреста действует межведомственный социальный проект «Безопасный микрорайон»

28.03.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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С января 2016 года в Ленинском районе г. Бреста действует межведомственный социальный проект «Безопасный микрорайон».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64733.php

В Ленинском районе г. Бреста действует межведомственный социальный проект «Безопасный микрорайон»

Дружеские связи между учебными заведениями «Средняя школа № 20 г. Бреста им. Героя Советского Союза Д.М.Карбышева» и «Средняя школа № 13 г. Бреста им. В.И.Хована» дают возможность проводить большую работу по снижению уровня правонарушений несовершеннолетних, сокращению числа различных факторов, которые негативно влияют на безопасную жизнедеятельность детей на улице, в семье, школе.

Одно из направлений проекта - «Микрорайон» - позволяет организовать самозанятость несовершеннолетних во внеурочное время. В дни весенних каникул для подростков была организована «Игра», которая проходила в 2 этапа. 1-й этап - правовая викторина, 2-й – спортивная эстафета. Учащиеся показали высокий уровень знаний в области права и были награждены памятными дипломами. Победила дружба. Дети провели время с удовольствием и пользой!

 
Теги: Брест
 
 
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  С января 2016 года в Ленинском районе г. Бреста действует межведомственный социальный проект «Безопасный микрорайон». Дружеские связи между учебными...
 
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