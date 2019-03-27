ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рогачук: основная проблема с наведением порядка в Бресте – в частном секторе и в гаражных кооперативах

28.03.2019 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте 18 тысяч частных домовладений. Системной работы в наведении порядка в частном секторе нет. Такое мнение высказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук сегодня на заседании Брестского облисполкома, где обсуждалась подготовка города к празднованию тысячелетия Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news64732.php

Рогачук: основная проблема с наведением порядка в Бресте – в частном секторе и в гаражных кооперативах

Фото приведено в качестве иллюстрации

Александр Рогачук отметил, что основная проблема в подготовке к мероприятию – комплексное благоустройство всей территории города:

- Нам нужно дошлифовать Брест до идеального состояния. Решением горисполкома от 2017 года о мерах по благоустройству кроме 32 объектов (масштабные стройки и реконструкции) прописано 170 мероприятий с конкретным вложением средств предприятиями и организациями. Большинство из них уже выполнены. В городе появились солнечные часы с достопримечательностями в миниатюре, работаем по городскому саду, делаем новые остановки, благоустраивается парк мира, за спонсорские деньги строится фонтан на улице Советской – это будет самым лучший в стране фонтан, еще один фонтан делает чулочный комбинат. Вместе с тем некоторые заявленные мероприятия проваливаются, потому что субъекты хозяйствования отказываются от ранее намеченных планов. Минские торговые сети отказываются находить точки приложения в нашем городе.

Александр Рогачук также обратил внимание, что в нынешнем году высажено 4 тысячи деревьев. К акции подключаются предприятия, ведомства, организации. За три года отремонтировано 10 процентов всего жилого фонда Бреста. В планах сохранить такие темпы на ближайшие годы. Активно ведется ремонт уличной сети, некоторые улицы асфальтируются впервые. Благоустраиваются дворовые территории.

Однако, считает Александр Рогачук, в плане наведения порядка есть еще где приложить силы:

- Проблемы на производственных территориях, в гаражных кооперативах. Наша «ахиллесова пята» - индивидуальные домовладения. В городе 18 тысяч индивидуальных домов. Системы работы по обязыванию домовладельцев наводить порядок нет. Надо заниматься. Оказывается, 12 структур в городе наделены правом привлечения к административной ответственности и выдачи предписаний по наведению порядка. Спасибо хочу сказать только Брестскому зональному центру гигиены и эпидемиологии.

Напомним, в 2019 году Брест отмечает тысячелетие. Основные мероприятия запланированы на начало сентября. В городе появились новые здания налоговой инспекции, прокуратуры, строятся Дом правосудия, Кобринский путепровод, Западный обход и другие объекты.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Бресте 18 тысяч частных домовладений. Системной работы в наведении порядка в частном секторе нет. Такое мнение высказал председатель Брестского горисполкома...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси с 1 апреля вырастет базовая арендная величина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика