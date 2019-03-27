Рогачук: основная проблема с наведением порядка в Бресте – в частном секторе и в гаражных кооперативах

В Бресте 18 тысяч частных домовладений. Системной работы в наведении порядка в частном секторе нет. Такое мнение высказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук сегодня на заседании Брестского облисполкома, где обсуждалась подготовка города к празднованию тысячелетия Бреста.



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Александр Рогачук отметил, что основная проблема в подготовке к мероприятию – комплексное благоустройство всей территории города:

- Нам нужно дошлифовать Брест до идеального состояния. Решением горисполкома от 2017 года о мерах по благоустройству кроме 32 объектов (масштабные стройки и реконструкции) прописано 170 мероприятий с конкретным вложением средств предприятиями и организациями. Большинство из них уже выполнены. В городе появились солнечные часы с достопримечательностями в миниатюре, работаем по городскому саду, делаем новые остановки, благоустраивается парк мира, за спонсорские деньги строится фонтан на улице Советской – это будет самым лучший в стране фонтан, еще один фонтан делает чулочный комбинат. Вместе с тем некоторые заявленные мероприятия проваливаются, потому что субъекты хозяйствования отказываются от ранее намеченных планов. Минские торговые сети отказываются находить точки приложения в нашем городе.

Александр Рогачук также обратил внимание, что в нынешнем году высажено 4 тысячи деревьев. К акции подключаются предприятия, ведомства, организации. За три года отремонтировано 10 процентов всего жилого фонда Бреста. В планах сохранить такие темпы на ближайшие годы. Активно ведется ремонт уличной сети, некоторые улицы асфальтируются впервые. Благоустраиваются дворовые территории.

Однако, считает Александр Рогачук , в плане наведения порядка есть еще где приложить силы:

- Проблемы на производственных территориях, в гаражных кооперативах. Наша «ахиллесова пята» - индивидуальные домовладения. В городе 18 тысяч индивидуальных домов. Системы работы по обязыванию домовладельцев наводить порядок нет. Надо заниматься. Оказывается, 12 структур в городе наделены правом привлечения к административной ответственности и выдачи предписаний по наведению порядка. Спасибо хочу сказать только Брестскому зональному центру гигиены и эпидемиологии.

Напомним, в 2019 году Брест отмечает тысячелетие. Основные мероприятия запланированы на начало сентября. В городе появились новые здания налоговой инспекции, прокуратуры , строятся Дом правосудия, Кобринский путепровод, Западный обход и другие объекты.